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    На Донбасі зберігається режим тиші

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    Ситуація в районі проведення операції Об&rsquo;єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами - На Донбасі зберігається режим тиші
    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами

    3 та 4 вересня на Донбасі не зафіксовано фактів порушення режиму припинення вогню

    Минулої доби, 3 вересня, по всій лінії фронту спостерігалася тиша. Фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    «Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками. Підрозділи зі складу Об’єднаних сил, сумлінно виконуючи завдання за призначенням, дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню», – зазначили у штабі.

    Від початку поточної доби, 4 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

    Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Українські воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

    «Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами», – резюмується у звіті.

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