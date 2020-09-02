Окупанти на Донбасі порушили перемир'я



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Бойовики вчинили провокацію з підствольного гранатомета поблизу Мар'їнки

Бойових втрат серед українських військових немає

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби порушили перемир'я. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що бойовики вчинили провокацію з підствольного гранатомета поблизу Мар'їнки.

«Неприцільний постріл противника не ніс загрози нашим захисникам, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували», - йдеться в повідомленні.

Пресцентр наголошує, що ситуація в районі ООС залишається контрольованою, бойових втрат серед українських військових немає.

Як повідомлялося 1 вересня, Росія протягом тижня перекинула на Донбас шість вагонів з боєприпасами.

«Через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія продовжує постачати на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку та майно військового призначення. Протягом минулого тижня до з’єднань і частин окупантів доставлено близько 700 тонн пального та шість вагонів з боєприпасами», - поінформував речник Міноборони Михайло Шаравара.

Також повідомлялося, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ станом на вечір 30 серпня від початку всеосяжного перемир'я на Донбасі 27 липня нарахувала 829 порушень нового режиму «тиші».

До слова, окупанти згадали про права людини і хочуть, аби втрутилась ООН у питання постачання води до анексованого Криму.

Нагадаємо, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного та всеосяжного припинення вогню.