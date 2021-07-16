Кияни продукують гори сміття: куди здати макулатуру (перелік)

У Києві існують пункти, куди можна віддати макулатуру на переробку.

Кияни щороку продукують 689 тис. тонн побутових відходів. Із них – від 10 до 25% займає паперове сміття. Про це розповів колишній депутат Київради, ексголова постійної комісії Київради з питань екологічної політики, ініціатор проєкту «Екологічна стратегія розвитку Києва 2030» Костянтин Яловий на своїй сторінці у Facebook.

«Замість збільшувати об’єми сміттєзвалищ, паперове сміття краще здавати на переробку. Туалетний папір, серветки, одноразовий посуд та інші необхідні в побуті речі виготовляють із переробленого паперу. Екологи стверджують, що 80 кілограмів паперової вторсировини рятують від знищення одне дерево, тонна макулатури – здатна зберегти до 20 дерев», – зазначив він.

Сортувати паперове сміття та здавати його на переробку дуже просто. Знайдіть місце для картонної коробки, куди складатимете весь паперовий непотріб. Разом із коробкою макулатуру можна віддати на утилізацію.

У Києві існує кілька точок, куди можна принести макулатуру для переробки (за телефоном слід уточнювати час роботи пункту):

«Київміськвторресурси»: центральний офіс – вул. Сагайдака, 112, (044)516-86-51. Має понад 200 пунктів прийому по місту, де найближчий – підкажуть за номером (050)516-86-51.

«Крамар Рісайклінг»: вул. Миру, буд. 21, (044)599-11-23, (050)579-64-15.

othodu.kiev.ua: вул. Марка Вовчка, 10А, (095)068-77-76, (068)381-91-22.

«Укртара-Воланпак»: вул. Ново-Пирогівська, 58-а, (067)826-26-86.

«Вторінвест»: вул. Сім'ї Хохлових, 8, (098)721-76-60, (063)924-50-90, (095)449-84-53.

«Вторресурси №3», вул. Колекторна, 38/40, (050)351-33-37, (044)562-12-56, (068)592-57-37.

«Вторекс»: вул. Урлівська, буд. 8, (067)689-88-04, (095)577-28-48.

«Укрпромресурс»: вул. Жилянська, буд. 97, (063)286-72-82, (091)908-54-50.

«Роква»: вул. Тропініна, 4Б, (044)483-36-10.

«Якщо лінуєтеся їхати до пункту прийому, виставте коробку з макулатурою поруч зі сміттєвими контейнерами – макулатуру заберуть двірники або безхатченки», – додав Яловий.

Нагадаємо, у столиці почали тестувати нові контейнери для небезпечних відходів.

Столична влада веде переговори щодо будівництва сучасного сміттєпереробного заводу в Києві.