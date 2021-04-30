Роздільний збір сміття: Кличко показав нові контейнери (фото, відео)

У Києві вже встановили понад 3,5 тис. контейнерів для роздільного збору відходів

Київ створює розгалужену систему роздільного збору відходів, завдяки цьому все менше на полігони побутового сміття потрапляє небезпечних матеріалів. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Столичний голова також показав у короткому відео нові контейнери для роздільного збору відходів та, зокрема, контейнери для небезпечних відходів, які почали встановлювати в столиці.

«Новий контейнер для небезпечних відходів, наприклад, має кілька відсіків – для ламп і батарейок, термометрів, дрібної електроніки, прострочених медичних препаратів. Саме таких контейнерів місто придбало поки 5 і розпочало тестувати їх на практиці, – повідомив мер. – А загалом, за останніх два роки нам вдалося створити в місті розгалужену систему роздільного збору відходів. І завдяки цьому все менше на полігони побутового сміття потрапляє небезпечних матеріалів. Це свідчить про те, що кияни підтримують ідею сортування, готові розділяти відходи і розуміють наскільки це важливо».

За його словами, в місті вже встановили понад 3,5 тис. контейнерів для роздільного збору відходів, зокрема, для пластику, скла та паперу, та 356 контейнерів для небезпечних відходів.

Також мер столиці нагадав, що в місті триває місячник з благоустрою. В усіх районах міста всі служби задіяні до масштабного прибирання, аби навести лад на всіх територіях: автошляхах, у дворах, на дитячих та спортивних майданчиках, у парках та скверах.

«І кілька тижнів тому я дав доручення всім службам і очільникам районів міста вивезти з прибудинкових територій старі шини та тумби, а на їх місці ставити антипаркувальні стовпчики. Учора я з главами районів столиці перевірив кілька прибудинкових територій у Голосіївському районі, де вже навели лад. Тепер там чисто й охайно. І так має бути в кожному дворі!» – підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, у столиці почали тестувати нові контейнери для небезпечних відходів.

24-25 квітня мешканці Києва разом із працівниками комунального підприємства «Плесо» провели потужну толоку біля озера Синятин (вулиця Іжевська). На даній локації прибрали сміття навколо водойми, дістали дерев'яні пні та шини з води, видалили аварійне гілля навколо озера. Всього було вивезено три МАЗи сміття

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