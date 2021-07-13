У Києві виявили чергове звалище сміття після стихійної торгівлі (відео)

Стихійна торгівля засмічує Київ

На вулиці Ентузіастів на Русанівці біля сміттєвих баків виявлено десятки дерев'яних ящиків. Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Київ».

За словами місцевих мешканців, звалище з’явилося начебто після стихійної торгівлі. Торговці скидають свій непотріб саме на це місце біля сміттєвих баків.

«Багато людей кидають сміття, навіть коли баки заповнені, просто на підлогу», – зазначають жителі району.

Поруч дійсно є стихійні ринки.

Як писав «Главком», сезон овочів і фруктів у розпалі. А разом із цим у столиці процвітає стихійна торгівля, на місці якої залишаються купи сміття та антисанітарія.

На початку липня столичні комунальники розпочали боротьбу зі стихійною торгівлею. Проводяться рейди в усіх районах Києва. Учасники рейду – представники КП «Київблагоустрій», Муніципальної варти, РДА та поліції.

Раніше фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Києві спільно представниками столичних комунальних служб припинили функціонування несанкціонованої торгівлі на парковочному майданчику на проспекті Володимира Маяковського, 17. Близько 30 торгових пунктів працювали незаконно із порушенням санітарних правил і норм.

До слова, депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.