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    В Ужгороді встановили новорічну ялинку висотою 12 метрів (фото)

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    Ялинку почнуть прикрашати у найближчі дні - В Ужгороді встановили новорічну ялинку висотою 12 метрів (фото)
    Ялинку почнуть прикрашати у найближчі дні

    Ялинка росла біля приватного будинку і господиня подарувала дерево місту

    В Ужгороді встановили новорічну ялинку висотою 12 метрів. Про це повідомляє пресслужба міськради.

    Зазначається, що новорічна красуня традиційно стоїть на площі Театральній.

    «Ялинка росла на вулиці Іллі Бродлаковича, біля приватного будинку. Пані Марія, яка є господинею подарувала дерево місту. Її вік – 30-35 років», ─ поінформували у пресслужбі.

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    В Ужгороді встановили новорічну ялинку висотою 12 метрів (фото)
    В Ужгороді встановили новорічну ялинку висотою 12 метрів (фото)
    В Ужгороді встановили новорічну ялинку висотою 12 метрів (фото)
    В Ужгороді встановили новорічну ялинку висотою 12 метрів (фото)
    В Ужгороді встановили новорічну ялинку висотою 12 метрів (фото)

    Також у міськраді додали, що у наступні дні її прикрашатимуть, а про урочисте запалення вогнів обіцяють повідомлять додатково.

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    Теги: свята Ужгород ялинка
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