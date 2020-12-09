В Ужгороді встановили новорічну ялинку висотою 12 метрів (фото)

Ялинка росла біля приватного будинку і господиня подарувала дерево місту

В Ужгороді встановили новорічну ялинку висотою 12 метрів. Про це повідомляє пресслужба міськради.

Зазначається, що новорічна красуня традиційно стоїть на площі Театральній.

«Ялинка росла на вулиці Іллі Бродлаковича, біля приватного будинку. Пані Марія, яка є господинею подарувала дерево місту. Її вік – 30-35 років», ─ поінформували у пресслужбі.

Також у міськраді додали, що у наступні дні її прикрашатимуть, а про урочисте запалення вогнів обіцяють повідомлять додатково.