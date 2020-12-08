Обираємо новорічну ялинку: ТОП-5 порад

На новорічні свята українці купують хвойні дерева в горщиках, зрізані та штучні ялинки

Як правильно обрати новорічну красуню та доглядати за нею

Більшість українців (80%) зустрічають Новий рік з ялинкою. Здебільшого люди віддають перевагу живому дереву. Про це свідчить статистика. Тому важливо обрати якісну, легально вирізану ялинку, яку після використання треба утилізувати.

Голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий на своїй сторінці в Facebook дав п’ять порад.

Легальність

Під час купівлі ялинки треба звернути увагу на походження дерева. Кожна ялина чи сосна мають бути занесені в державний реєстр обліку деревини. Дерево повинно мати штрих-код, та маркування. Його легко перевірити на цьому порталі - https://open.ukrforest.com/.

Якість

Окрім маркування, дерево ще й має бути якісним. Для перевірки слід постукати ялинкою по землі. Якщо вона свіжа, то її голки не повинні сипатись.

Акліматизація

Після купівлі ялинки її треба поставити на балкон хоча б на кілька годин, щоб дерево адаптувалося до нових умов.

Догляд

За ялинкою потрібен належний догляд. «Справжній олдскул - встановлення ялинки у відро з піском. Так дерево довше зберігатиме свіжість, а якщо будете поливати його кожні два дні, то простоїть до березня!» - запевняє Яловий.

Утилізація

Використане дерево треба обов'язково здати на переробку. Щорічно у столиці після новорічних свят відкриваються пункти приймання ялинок. Перелік адрес публікують на порталі КМДА вже в перші дні нового року. Перероблені дерева використають для мульчування або ж віддадуть ялинки на поїдання тваринам.

Але все ж таки Яловий радить обирати штучну ялинку, щоб врятувати ліси від знищення. «На новорічні свята щорічно знищуються 5 мільйонів ялин! А це 500 гектарів лісу», - зазначив Яловий.

Як повідомляли у Держлісагентстві, середня вартість новорічної ялинки цього року в Києві складатиме 106 грн.

Ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах відкриються після 10 грудня.

Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві.