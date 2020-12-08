Свято наближається: ТОП-5 новорічних ковзанок Києва

Ковзанки працюватимуть із дотриманням карантинних заходів

Карантинні заходи не стануть на заваді охочим покататися на ковзанах у Києві. Але на всіх міських ковзанках будуть дотримуватися епідеміологічних обмежень. Про це розповіли в програмі «Ранок по-київські» на телеканалі «Київ».

Де можна буде покататись на ковзанці уже найближчим часом

Резиденція святого Миколая біля Офісу президента України

Сюди, починаючи з 19 грудня, упродовж усієї зими можна буде потрапити безкоштовно. Але треба буде записатися в електронну чергу, аби не порушувати карантинні обмеження. Тут можна буде покататися на своїх ковзанах або взяти напрокат. Наразі ковзанка на стадії монтажу.

Контрактова площа

Незабаром відкриють ковзанку на Контрактовій площі. Вхід коштуватиме близько 100 грн. Поруч з нею встановлять гірки та святкову ялинку. Час відкриття буде оголошено незабаром.

Осокорки

Якщо вас цікавить всесвіт Гаррі Поттера, тоді ця ковзанка для вас. 5 грудня відкрилось зимове містечко неподалік від станції метро «Осокорки». Там збудовано свій Хогсмід та гігантську ковзанку площею у 800 квадратних метрів. Один квиток з орендою ковзанів та шкарпеток обійдеться в 180 грн.

Національний виставковий центр

Цю зимову атракцію кияни давно вже полюбили. Почне працювати з 12 грудня. Тут можна буде поруч зі святковою ялинкою покататися на величезній ковзанці, а також на гірці. Крім того, на відвідувачів чекає резиденція Санти, музей науки, динозаври морських глибин та багато інших розваг. Якщо розраховуватися карткою, то ціна за вхід складатиме 126 грн.

Деміївська площа

Не забуваємо і про ковзанку біля Центрального автовокзалу на території фабрики «Рошен». Тут вже з 30 листопада почало працювати зимове містечко. Площа ковзанки 2 тисячі квадратних метрів. У центрі, як завжди, святкова ялинка. Для відвідувачів створено електрону чергу, щоб уникнути скупчення людей. Квиток коштує 130 грн. Але вхід до зимового містечка безкоштовний.