  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На ялинці на Софійській площі з’явились іграшки (фото)

    • Розсилка
    Ялинку на Софійській площі прикрашають іграшками та гірляндами - На ялинці на Софійській площі з’явились іграшки (фото)
    Ялинку на Софійській площі прикрашають іграшками та гірляндами
    Фото: Сьогодні

    Закінчити прикрашання ялинки планують до 15 грудня

    Головну ялинку країни на Софійській площі в Києві почали прикрашати іграшками.

    Найголовнішу прикрасу у вигляді капелюха встановили ще минулого тижня.

    Ігор Добруцький, засновник проєкту Folk Ukraine, організатор новорічно-різдвяних святкувань на Софійській та Контрактовій площах, запросив журналістів взяти участь в оздобленні головної ялинки країни. «Іграшок вистачить на всіх», – сказав він сайту «Сьогодні».

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    На ялинці на Софійській площі з’явились іграшки (фото)
    На ялинці на Софійській площі з’явились іграшки (фото)
    На ялинці на Софійській площі з’явились іграшки (фото)
    На ялинці на Софійській площі з’явились іграшки (фото)
    На ялинці на Софійській площі з’явились іграшки (фото)
    На ялинці на Софійській площі з’явились іграшки (фото)
    На ялинці на Софійській площі з’явились іграшки (фото)
    На ялинці на Софійській площі з’явились іграшки (фото)
    На ялинці на Софійській площі з’явились іграшки (фото)

    Також організатори новорічного свята прикрашають ялинку гірляндами. Колір гірлянд буде холодний білий і зелений.

    Повністю закінчити з прикрасами планують до 15 грудня.

    Цього року ялинка штучна. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією.

    Нагадаємо, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах, а також біля Арки Дружби народів триватиме із 19 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая.

    Теги: Київ свята новорічні свята ялинка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies