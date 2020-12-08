На ялинці на Софійській площі з’явились іграшки (фото)

Ялинку на Софійській площі прикрашають іграшками та гірляндами

Закінчити прикрашання ялинки планують до 15 грудня

Головну ялинку країни на Софійській площі в Києві почали прикрашати іграшками.

Найголовнішу прикрасу у вигляді капелюха встановили ще минулого тижня.

Ігор Добруцький, засновник проєкту Folk Ukraine, організатор новорічно-різдвяних святкувань на Софійській та Контрактовій площах, запросив журналістів взяти участь в оздобленні головної ялинки країни. «Іграшок вистачить на всіх», – сказав він сайту «Сьогодні».

Також організатори новорічного свята прикрашають ялинку гірляндами. Колір гірлянд буде холодний білий і зелений.

Повністю закінчити з прикрасами планують до 15 грудня.

Цього року ялинка штучна. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією.

Нагадаємо, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах, а також біля Арки Дружби народів триватиме із 19 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая.