В Золотому поліція розмістила додаткові сили
До забезпечення безпеки в Золотому залучені патрульні з Кіровоградської і Луганської областей
Під час розведення військ в Золотому безпека і громадський порядок забезпечують додаткові сили поліції.
Про це повідомив заступник голови Нацполіції Вадим Троян.
За словами Трояна, для посилення патрулювання були залучені 36 співробітників патрульної служби особливого призначення з Кіровоградської і Луганської областей.
«Всі ці посилені заходи приймаються з однією метою - спокій та безпеку українських громадян. Ми цілодобово готові до негайного реагування на будь-яке звернення або повідомлення жителів», - повідомили заступник голови Нацполіції.
Також він зазначив, що на території Золотого і Катериновки в Попаснянському районі Луганської області повноцінно функціонує поліцейська станція, де несе службу дільничний офіцер поліції.
Нагадаємо, розведення військ у Петрівському і Золотому, яке планувалося 7 жовтня, було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.
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