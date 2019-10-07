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    В Золотому поліція розмістила додаткові сили

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    Патрулювання у Золотому - В Золотому поліція розмістила додаткові сили
    Патрулювання у Золотому
    Фото: mvs.gov.ua

    До забезпечення безпеки в Золотому залучені патрульні з Кіровоградської і Луганської областей

    Під час розведення військ в Золотому безпека і громадський порядок забезпечують додаткові сили поліції.

    Про це повідомив заступник голови Нацполіції Вадим Троян.

    За словами Трояна, для посилення патрулювання були залучені 36 співробітників патрульної служби особливого призначення з Кіровоградської і Луганської областей.

    «Всі ці посилені заходи приймаються з однією метою - спокій та безпеку українських громадян. Ми цілодобово готові до негайного реагування на будь-яке звернення або повідомлення жителів», - повідомили заступник голови Нацполіції.

    Також він зазначив, що на території Золотого і Катериновки в Попаснянському районі Луганської області повноцінно функціонує поліцейська станція, де несе службу дільничний офіцер поліції.

    Нагадаємо, розведення військ у Петрівському і Золотому, яке планувалося 7 жовтня, було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.

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