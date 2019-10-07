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    Розведення військ на Донбасі відклали через обстріли

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    Бойовики продовжують обстрілювати Золоте&nbsp; - Розведення військ на Донбасі відклали через обстріли
    Бойовики продовжують обстрілювати Золоте 

    4 жовтня бойовики з мінометів обстріляли ділянку розведення в Золотому

    Розведення військ у Петрівському і Золотому, яке мало розпочатися 7 жовтня, відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.

    Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільному брифінгу з главою МЗС Латвії Едгаром Рінкевичсом у Києві.

    «Сьогодні мало б початися розведення (у Петрівському і Золотому – ред.), про це дійсно домовилися у Мінську наші переговорні команди. На превеликий жаль, ви знаєте, що декілька днів тому були обстріляні і Петрівське, і Золоте, а наскільки ви пам'ятаєте, наше рішення було про те, що розведення починається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів», - сказав Пристайко.

    Він додав, що саме тому тепер доведеться чекати наступного періоду семи днів тиші, який має довести, що сторони мають серйозні наміри і готові до таких подальших кроків, як розведення.
    Як відомо, 4 жовтня бойовики з мінометів обстріляли ділянку розведення в Золотому.

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    Джерело: Укрінформ

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