Розведення військ на Донбасі відклали через обстріли
4 жовтня бойовики з мінометів обстріляли ділянку розведення в Золотому
Розведення військ у Петрівському і Золотому, яке мало розпочатися 7 жовтня, відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.
Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільному брифінгу з главою МЗС Латвії Едгаром Рінкевичсом у Києві.
«Сьогодні мало б початися розведення (у Петрівському і Золотому – ред.), про це дійсно домовилися у Мінську наші переговорні команди. На превеликий жаль, ви знаєте, що декілька днів тому були обстріляні і Петрівське, і Золоте, а наскільки ви пам'ятаєте, наше рішення було про те, що розведення починається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів», - сказав Пристайко.
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Джерело: Укрінформ