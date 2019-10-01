«Формула Штайнмайєра»: як відреагували парламентські партії



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Франк-Вальтер Штайнмайєр та Володимир Зеленський у Берліні

У президента, зокрема, вамагають пояснити: який документ підписано у Мінську і на які поступки готовий піти Зеленський

У вівторок, 1 жовтня, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська сторона погодила так звану формулу Штайнмайєра щодо виборів на окупованому Донбасі, але закликав не боятися страшилок.

Зеленський зазначив, що існує «багато страшилок» щодо цієї формули, але він наголосив, що ніхто не буде проводити вибори на окупованому Донбасі «під дулами автоматів».

Першими на цю новину відреагували у партії п'ятого президента Петра Порошенка «Європейська солідарність»

«Погодившись на так звану формулу Штайнмайєра, Україна зреклася власної дорожньої карти виконання Мінська, логіка якої була свого часу підтримана Німеччиною, Францією і США», - йдеться в заяві політсили.

Партія співака Святослава Вакарчука «Голос» закликала провести закрите засідання парламенту, на якому президент Зеленський повинен пояснити: який документ підписано у Мінську і на які поступки готовий піти президент.

«З наявної інформації неможливо зрозуміти: хто і яких домовленостей досягнув з країною-агресором під виглядом реалізації неіснуючої «формули Штайнмайєра», - йдеться у повідомленні.

Водночас, партія «Опозиційна платформа - За життя» кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука привітала таке рішення керівництва української держави.

«Як послідовний прихильник мирного врегулювання, «Опозиційна платформа - За життя» вітає угоди, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Вважаємо це важливою демонстрацією політичної волі щодо мирного політичного врегулювання більш ніж п'ятирічного кровопролитного і затяжного конфлікту», - заявили у партії.

У партії «Батьківщина» назвали підписання «формули Штайнмайєра» загрозою національній безпеці.

«Партія «Батьківщина» вважає «формулу Штайнмайєра» неприпустимою для України, а її підписання в Мінську - прямою загрозою національній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету нашої країни. Ми звертаємося до президента з проханням терміново зібрати лідерів парламентських фракцій і детально пояснити, що підписано в Мінську та на які дії надана згода», - написала у Facebook лідерка партії Юлія Тимошенко.

Зазначимо, що під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня

До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетують Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра».

Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції».

До слова, на акцію на Майдані Незалежності принесли «йолку» для президента.