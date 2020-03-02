Вагітна дружина затриманого ексдепутата Мельничука відмовилася повертатися з дитиною до України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Мельничук розповів, що перебуває у відділку з вагітною дружиною, яка перебуває на сьомому місяці вагітності та з 9-місячним сином

Жінку з дитиною перевезуть до Салоніків, де 3 березня прокурор розглядатиме справу її чоловіка

Дружина затриманого в Греції колишнього депутата Верховної Ради Сергія Мельничука (позафракційний) відмовилася від повернення з дитиною в Україну та буде переміщена до Салоніків (Греція), куди затриманого 3 березня переведуть для розгляду його справи прокурором. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

«Дружині затриманого було запропоновано сьогоднішнім авіарейсом «Салоніки – Київ» повернутися до України, однак вона відмовилася. У зв'язку з цим консул запропонував пані Мельничук перевезти її разом з дитиною до Салоніків і розмістити їх в готелі, оскільки завтра, 03.03.2020, Мельничука буде переведено до цього міста», - сказано у відповіді на запит агентства.

На сьогодні Мельничук та його сім'я перебувають в управлінні поліції в Серресі.

«Консул отримав запевнення начальника управління поліції, що права Мельничука не порушено, стан здоров'я задовільний, наш громадянин забезпечений всім необхідним... Стан здоров'я пані Мельничук і дитини нормальний, вони забезпечені всім необхідним», - йдеться у відповіді.

В управлінні поліції також перебуває консул разом із перекладачем і адвокатом Мельничука для обговорення питань зустрічі 3 березня з прокурором, який розгляне справу Мельничука і винесе рішення.

«Вранці 3 березня заплановано зустріч з прокурором м. Салоніки, який розгляне справу затриманого і прийме рішення про звільнення або запобіжний захід у вигляді утримання під вартою», - йдеться в повідомленні.

Департамент консульської служби МЗС, консульство України в Салоніках і посольство України в Греції тримають справу Мельничука на особливому контролі і надають його сім'ї всебічне сприяння і допомогу.

Як повідомлялося, 1 березня Мельничук був затриманий у Греції.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Інтерпол вирішив переглянути запит Росії про оголошення в розшук і затримання Мельничука.