Із затриманим в Греції екскомбатом батальйону «Айдар» зустрівся консул



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Екс-командира «Айдару» Сергія Мельничука затримали 1 березня на кордоні з Грецією

На ранок 2 березня до поліцейського відділення має прибути прокурор з міста Салоніки

Із колишнім командиром батальйону «Айдар» та народним депутатом VIII скликання Сергієм Мельничуком, який заявив про своє затримання на кордоні з Грецією, зустрівся український консул, на ранок очікується прибуття місцевого прокурора. Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, пише УНН.

«Уночі на місце події, до пункту пропуску на кордоні між Болгарією та Грецією, де було затримано Сергія Мельничука, виїхав консул України в Салоніках. Він зустрівся із паном Мельничуком, грецькими прикордонниками та представниками місцевої влади», - вказав Погорельцев.

З його слів, родині Мельничука надано сприяння у розміщенні в готелі неподалік.

«На ранок очікується прибуття місцевого прокурора», - додав представник МЗС.

Він також додав, що справа перебуває на контролі консульства України в Салоніках, посольства України в Греції та Департаменту консульскої служби МЗС України.

Затриманому надано російськомовного адвоката.

Нагадаємо, колишній командир батальйону «Айдар» та народний депутат VIII скликання Сергій Мельничук повідомив на своїй сторінці в Facebook про затримання у неділю, 1 березня, на кордоні з Грецією. Він стверджував, що грецькі прикордонники його затримали через оголошення в міжнародний розшук російськими правоохоронцями.