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    Інтерпол має намір переглянути запит Росії про затримання екснардепа Мельничука

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    <span>Екскомандира&nbsp;&laquo;Айдару&raquo; Мельничука затримали на кордоні з Грецією</span> - Інтерпол має намір переглянути запит Росії про затримання екснардепа Мельничука
    Екскомандира «Айдару» Мельничука затримали на кордоні з Грецією

    Аваков: Росія постійно зловживає інструментами Інтерполу для незаконного переслідування в інших країнах світу українських громадян, які протидіяли збройній агресії в Криму та на Донбасі

    Інтерпол вирішив переглянути запит Росії про оголошення в розшук і затримання колишнього депутата Верховної Ради Сергія Мельничука (позафракційний). Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ на сторінці у Facebook.

    МВС і Національне центральне бюро Інтерполу Національної поліції України заявило про неприпустимість зловживання інструментами Інтерполу згідно зі ст. 3 (заборона політично мотивованого переслідування осіб) статуту цієї організації.

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Росія постійно зловживає інструментами Інтерполу для незаконного переслідування в інших країнах світу українських громадян, які протидіяли збройній агресії в Криму, на території Донецької та Луганської областей.

    Очільник МВС вважає, що затримання Мельничука було здійснене за сфабрикованим обвинуваченням у нібито причетності до вбивства в квітні 2014 року в Ростовській області (Росія).

    Аваков звернувся до генерального секретаря Інтерполу Юргена Штока про необхідність вироблення дієвого механізму блокування зловживання Росією своїми правами як держави – члена організації.

    Як повідомлялось, 1 березня Інтерпол затримав ексдепутата Ради Мельничука за запитом Росії.

    Росія МВС міністр Арсен Аваков Інтерпол Айдар розшук
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