У Греції затримали колишнього комбата батальйону «Айдар» Мельничука



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Екс-командира «Айдару» Мельничука затримали на кордоні з Грецією

Мельничука оголосили в міжнародний розшук російські правоохоронці

Колишнього командира батальйону «Айдар» та народного депутата VIII скликання Сергія Мельничука затримала на кордоні з Грецією.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

Він стверджує, що його затримали, бо раніше був оголошений в міжнародний розшук російськими правоохоронцями. Мельничук додав, що чекає на представників Інтерполу, які будуть його затримувати.

Екс-депутат стверджує, що перебуває у відділку з вагітною дружиною, яка перебуває на сьомому місяці вагітності та з 9-місячним сином.

Затримали греки по проханню рашки Опубліковано Сергієм Мельничуком Неділя, 1 березня 2020 р.

Він додав, що поки не отримав жодних пояснень від посольства.