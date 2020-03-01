  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Греції затримали колишнього комбата батальйону «Айдар» Мельничука

    • Розсилка
    Екс-командира&nbsp;&laquo;Айдару&raquo; Мельничука затримали на кордоні з Грецією - У Греції затримали колишнього комбата батальйону «Айдар» Мельничука
    Екс-командира «Айдару» Мельничука затримали на кордоні з Грецією

    Мельничука оголосили в міжнародний розшук російські правоохоронці

    Колишнього командира батальйону «Айдар» та народного депутата VIII скликання Сергія Мельничука затримала на кордоні з Грецією.

    Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

    Він стверджує, що його затримали, бо раніше був оголошений в міжнародний розшук російськими правоохоронцями. Мельничук додав, що чекає на представників Інтерполу, які будуть його затримувати.

    Екс-депутат стверджує, що перебуває у відділку з вагітною дружиною, яка перебуває на сьомому місяці вагітності та з 9-місячним сином.

    Затримали греки по проханню рашки Опубліковано Сергієм Мельничуком Неділя, 1 березня 2020 р.

    Він додав, що поки не отримав жодних пояснень від посольства.

    Греція Інтерпол Айдар розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ