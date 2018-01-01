Вагнер: від України очікують правильне створення Антикорупційного суду

У Єврокомісії хочуть, що українці відчули переваги від проведення реформ

Керівник групи підтримки України в Єврокомісії Пітер Вагнер заявив про те, що на Заході очікують від керівництва України створення у відповідності з усіма стандартами Вищого антикорупційного суду, а також імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Про це він сказав у понеділок під час круглого столу на тему «Україна: перспективи на



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Керівник групи підтримки України в Єврокомісії Пітер Вагнер

У Єврокомісії хочуть, що українці відчули переваги від проведення реформ

Керівник групи підтримки України в Єврокомісії Пітер Вагнер заявив про те, що на Заході очікують від керівництва України створення у відповідності з усіма стандартами Вищого антикорупційного суду, а також імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Про це він сказав у понеділок під час круглого столу на тему «Україна: перспективи на 2018» в Європейському політичному центрі.

«Якщо говорити, що очікують від України за межами самої держави, то тут мова йде про кілька пунктів. На даний момент критично важливим є правильне створення Вищого антикорупційного суду. Великим кроком, якого ми вже давно чекали, стало те, що президент Порошенко перед Новим роком направив цей законопроект у Верховну Раду. Громадянське суспільство і міжнародне співтовариство мають до цього кілька зауважень, які чітко визначила і Венеціанська комісія», - сказав політик.

За його словами, другим важливим питанням, хоч і «більш технічним», є імплементація Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

«Зокрема, як знову забезпечити зростання економіки. Це дуже важливо перед виборами, щоб люди відчули переваги від проведення реформ», – додав Вагнер.

Нагадаємо, що Група підтримки України була створена у Єврокомісії в квітні 2014 року. Однією з її місій є координація роботи з країнами ЄС для найбільш ефективного використання європейських інвестицій у реформуванні України. У групу входять 32 експерта Єврокомісії, а також Великобританії, Нідерландів, Польщі і Литви, які, використовуючи досвід країн ЄС, надають консультації та фінансову допомогу для кращого просування українських реформ.

Минулого тижня президент України Петро Порошенко у телефонній розмові з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером обговорив прогрес питання створення Антикорупційного суду.

Раніше повідомлялося, що фракція «Народний фронт» протестує проти рішення Ради щодо Антикорупційного суду.

Як відомо, Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти про антикорупційний суд.

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Джерело: Радіо Свобода