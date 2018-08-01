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    Вбивство Олешка: Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників

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    <p>Вбивство сталося у дворі готелю, що належить родині Олешка</p> - Вбивство Олешка: Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників
    Скріншот з відео

    Вбивство сталося у дворі готелю, що належить родині Олешка

    За словами нардепа, спільники кілера – «молоді хлопці, спортсмени»

    Підозрюваний у вбивстві 43-річного мешканця Бердянська, колишнього добровольця батальйону «Донбас» Віталія Олешка є колишнім бійцем батальйону «Торнадо».

    Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко.

    «На жаль, дуже багато з тих хлопців, які пішли захищати Україну, повернувшись, не знайшли собі місця для нормальної роботи. Вони пішли працювати в кримінальні угруповання. Це не перший такий випадок, і, на жаль, думаю, не останній», - сказав Геращенко.

    Він зазначив, що вбивці загрожує довічне ув'язнення.

    «Вбивство – 115 стаття Кримінального кодексу. В даному випадку буде застосовна друга частина статті – вбивство з обтяжуючими обставинами, це вбивство на замовлення, вбивство небезпечним для життя інших людей способом», - повідомив нардеп.

    Геращенко додав, що решта четверо затриманих – «це посібники вбивства, вони йдуть як співучасники». «Є у кожного свої ролі, хто був водієм, хтось чекав, хтось гукнув жертву», - зазначив нардеп.

    За його словами, спільники кілера – «молоді хлопці, спортсмени». «Вони живуть у Дніпрі та Дніпропетровській області, приїхали на вбивство. Вони поки що мовчать. Я так розумію, сподіваються, що замовники будуть їх виручати. Шансів у них немає, - є прямі свідчення свідків вбивства», - розповів Геращенко.

    На даний момент, як зазначив нардеп, основна версія слідства – замовне вбивство.

    Запобіжний захід затриманим буде обрано 1 серпня у другій половині дня або 2 серпня. Зазначається, що слідчі готують документи до суду.

    Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

    Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка.

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