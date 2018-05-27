Вболівальники створили петицію, що закликає УЄФА і ФІФА покарати капітана «Реалу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: GEORGI LICOVSKI/EPA-EFE Єгиптянин отримав травму в фінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Реала»

Станом на вечір 27 травня петицію вже підписали 202 тисячі людей з 300 тисяч необхідних

Футбольні фанати створили електронну петицію з вимогою до УЄФА й ФІФА покарати капітана «Реалу» Серхіо Рамоса. Футболіста звинувачують в умисному нанесенні травми нападнику «Ліверпуля» Мохаммеду Салаху під час матчу фіналу Ліги чемпіонів.

Відповідна петиція розміщена на порталі Change.org.

«Серхіо Рамос є жахливим прикладом для майбутніх футболістів. Замість того, аби чесно вигравати матчі, він використовує трюки, які суперечать духу чесної гри. УЄФА та ФІФА повинні вжити заходів проти Рамоса та аналогічних гравців, використавши відеоповтори матчів», — йдеться у заяві до петиції.

Станом на вечір 27 травня її вже підписали 202 тисячі людей з 300 тисяч необхідних.

Change.org — це онлайн-платформа для розміщення петицій. Її метою є надання людям інструментів для просування громадських ініціатив та вирішення соціальних проблем.

Єгиптянин отримав травму в фінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Реала» (1:3). Салах покинув поле за рахунку 0:0 в першому таймі.

На фото та відео з матчу видно, як він та Рамос боролися за м’яч, а під час спроби Салаха зробити удар, Рамос нібито утримував його за руку.

Фанати «Ліверпуля» почали звинувачувати гравця «Реалу» у нечесній грі, однак сам Рамос на полі обійняв Салаха, а вже після матчу побажав у Twitter одужання Салаху.

Уболівальники «Ліверпуля» побоюються, що через травму Салах не зможе взяти участь у Чемпіонаті світу з футболу, який розпочнеться вже 14 червня у Росії. Однак футбольна асоціація Єгипту згодом повідомила, що Салах має розтягнення плечових зв’язок, що дає надію на те, що футболіст зможе грати у ЧС.