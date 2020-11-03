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    Вчені створили антитіло для боротьби з ожирінням

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    Вчені створили антитіло для боротьби з ожирінням - Вчені створили антитіло для боротьби з ожирінням
    Вчені створили антитіло для боротьби з ожирінням

    Однократна ін'єкція антитіла дала ефект тривалістю в 60 днів

    Американські вчені створили антитіло, однократна ін'єкція якого допомагає прискорити метаболізм і знизити вагу.

    Результати їх дослідження опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

    Експериментальне антитіло тривалої дії BFKB8488A імітує дію гормону, який відповідає за обмін речовин, витрату енергії і харчову поведінку.

    У дослідженні вчених взяли участь 60 осіб з надмірною вагою або ожирінням. Їх поділили на дві групи: одній давали справжній препарат, а інший - плацебо.

    З'ясувалося, що однократна ін'єкція антитіла дала ефект тривалістю в 60 днів. Дослідники зафіксували у випробовуваних, які отримували справжній препарат, зниження ваги на 1,2 кілограма в порівнянні з 0,28 кілограма в групі плацебо.

    Учасники брали калорійно збалансовану їжу, при цьому вони відзначили відторгнення солодкої їжі, а через тиждень після введення препарату впало споживання вуглеводів.

    Клінічні випробування антитіла будуть тривати, однак вже зараз вчені відзначають його здатність боротися з метаболічною дисфункцією у людей з ожирінням, а також коригувати їх харчову поведінку.

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