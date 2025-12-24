Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки

Найкращі побажання на Святвечір

24 грудня 2025 року віряни відзначають Святвечір – одне з найурочистіших релігійних свят, яке святкують ввечері напередодні Різдва Христового.

«Главком» підготував найкращі привітання на Святвечір у прозі і віршах, а також у яскравих листівках.

Привітання на Святвечір у прозі

Нехай на Святвечір ваша родина збереться разом за одним столом, а дім сповниться особливою теплою атмосфери любові та радості! Бажаємо вам та вашим рідним міцного здоров'я, віри та надії, сили духу та чистоти душі! Зі Святим вечором!

***

У Різдвяний Святвечір побажаю добра, світла, затишку, тепла, злагоди та миру вашим сім'ям. Нехай ангел-охоронець оберігає вашу родину та допомагає у важкі хвилини! Божого благословення вам та вашим рідним!

***

У світлий тихий вечір Святвечора хочемо з усією теплотою душі побажати здоров'я, миру та добра, гармонії, спокою та достатку у ваших сім'ях, любові, терпіння та віри у краще.

***

У Різдвяний Святвечір від щирого серця бажаю, щоб збулися всі добрі надії і світлі мрії, щоб чудове свято подарувало велику радість, щоб для щасливого життя не було ніяких перешкод. Здоров'я і миру, достатку і віри, краси душі і взаємної любові!

***

Святвечір – особливий час. Ми чекаємо народження Ісуса та віримо, що разом з ним народиться надія на краще, зміниться щось у цьому світі, та й сам світ зміниться. Нехай же збудуться наші сподівання. Добра, злагоди, миру та любові вам!

***

Сьогодні святвечір, велике і чарівне свято! Нехай сьогодні ваші душі будуть зігріті теплом святкових свічок і посмішками ваших близьких. Бажаємо вам, щоб у цю ніч сповнилися ваші найбільші бажання. Нехай різдвяні колядки наповнюють ваші серця добром і любов'ю. І нехай різдвяна зірка яскраво світить вам удачею!

***

Нехай Різдвяний Святвечір принесе до вашої оселі особливий дух свята, добра, любові та щастя. Я бажаю вам миру та світла. Нехай ваше життя ніколи не буде затьмарене смутком і похмурими днями. Бажаю, щоб ваше здоров'я було міцним, сім'ї – щасливими, а справи – успішними. Зі Святвечором!

***

Вітаю з Різдвяним Святвечором! Хочу від душі побажати миру і достатку, радості, гармонії і любові, надії і добробуту, удачі і душевного тепла. Знай, щастя вже в дорозі, вір, що все буде ще краще, ніж зараз.

***

Бажаю, щоб цей особливий вечір напередодні Різдва приніс мир і спокійно вашому серцю, наповнивши будинок радістю і затишком, подарував здоров'я і Божу благодать. Нехай клопоти залишаються в стороні, поступившись дорогою промисловістю і неоціненним речам.

Привітання на Святвечір у віршах

Вечеря йде до нас свята,

Дзвінко лине коляда,

З неба нам зоря звіщає:

Радійте! Святкуйте – Христос ся рождає!

***

Відчиняйте двері ясенові,

бо Різдво ступає на поріг

знак добра, господньої любові

у світлі Вифлеємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

в кожнім серці свій залишить слід

будьте дужі, щирі й багаті

щастя вам і довгих многих літ!

***

Із Святою вечерею вітаю,

Тепла і миру кожному бажаю.

Вечірня зірочка нехай засяє,

Кожен дім добром осяє,

Нехай щастя подарує,

Лише найкращим зачарує.

***

Хай вам зоря незгасно світить,

І радісно лунає в вашім домі коляда,

Хай на столі стоять дванадцять страв і свічка,

Бо Україна славить вже Різдво Христа!

***

Зі святою вечерею

Щиро вас вітаю,

Благодаті Божої

Та добра бажаю.

Мрії хай збуваються,

Буде щастя в домі,

Хай здорові будуть

Рідні та знайомі.

***

Хай у Вашій хаті – злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям – здоров'я бажаю!

***

Хай Ангел торкнеться Вас ніжним крилом,

Зігріє Вам серце різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,

Оселиться щастя та спокій у нім.

Веселого Різдва!

***

Вечір вже Cвятий нагрянув,

Спалахнула на небі зірка,

Я бажаю добра і щастя

Щоб не було ніколи гірко.

Нехай чудесний Святий вечір

Будинок огорне добром,

І надія загориться

В душах праведним теплом.

Привітання на Святвечір у яскравих листівках