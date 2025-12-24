Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Найкращі побажання на Святвечір
24 грудня 2025 року віряни відзначають Святвечір – одне з найурочистіших релігійних свят, яке святкують ввечері напередодні Різдва Христового.
«Главком» підготував найкращі привітання на Святвечір у прозі і віршах, а також у яскравих листівках.
Привітання на Святвечір у прозі
Нехай на Святвечір ваша родина збереться разом за одним столом, а дім сповниться особливою теплою атмосфери любові та радості! Бажаємо вам та вашим рідним міцного здоров'я, віри та надії, сили духу та чистоти душі! Зі Святим вечором!
***
У Різдвяний Святвечір побажаю добра, світла, затишку, тепла, злагоди та миру вашим сім'ям. Нехай ангел-охоронець оберігає вашу родину та допомагає у важкі хвилини! Божого благословення вам та вашим рідним!
***
У світлий тихий вечір Святвечора хочемо з усією теплотою душі побажати здоров'я, миру та добра, гармонії, спокою та достатку у ваших сім'ях, любові, терпіння та віри у краще.
***
У Різдвяний Святвечір від щирого серця бажаю, щоб збулися всі добрі надії і світлі мрії, щоб чудове свято подарувало велику радість, щоб для щасливого життя не було ніяких перешкод. Здоров'я і миру, достатку і віри, краси душі і взаємної любові!
***
Святвечір – особливий час. Ми чекаємо народження Ісуса та віримо, що разом з ним народиться надія на краще, зміниться щось у цьому світі, та й сам світ зміниться. Нехай же збудуться наші сподівання. Добра, злагоди, миру та любові вам!
***
Сьогодні святвечір, велике і чарівне свято! Нехай сьогодні ваші душі будуть зігріті теплом святкових свічок і посмішками ваших близьких. Бажаємо вам, щоб у цю ніч сповнилися ваші найбільші бажання. Нехай різдвяні колядки наповнюють ваші серця добром і любов'ю. І нехай різдвяна зірка яскраво світить вам удачею!
***
Нехай Різдвяний Святвечір принесе до вашої оселі особливий дух свята, добра, любові та щастя. Я бажаю вам миру та світла. Нехай ваше життя ніколи не буде затьмарене смутком і похмурими днями. Бажаю, щоб ваше здоров'я було міцним, сім'ї – щасливими, а справи – успішними. Зі Святвечором!
***
Вітаю з Різдвяним Святвечором! Хочу від душі побажати миру і достатку, радості, гармонії і любові, надії і добробуту, удачі і душевного тепла. Знай, щастя вже в дорозі, вір, що все буде ще краще, ніж зараз.
***
Бажаю, щоб цей особливий вечір напередодні Різдва приніс мир і спокійно вашому серцю, наповнивши будинок радістю і затишком, подарував здоров'я і Божу благодать. Нехай клопоти залишаються в стороні, поступившись дорогою промисловістю і неоціненним речам.
Привітання на Святвечір у віршах
Вечеря йде до нас свята,
Дзвінко лине коляда,
З неба нам зоря звіщає:
Радійте! Святкуйте – Христос ся рождає!
***
Відчиняйте двері ясенові,
бо Різдво ступає на поріг
знак добра, господньої любові
у світлі Вифлеємської зорі!
Хай це свято лине в кожну хату,
в кожнім серці свій залишить слід
будьте дужі, щирі й багаті
щастя вам і довгих многих літ!
***
Із Святою вечерею вітаю,
Тепла і миру кожному бажаю.
Вечірня зірочка нехай засяє,
Кожен дім добром осяє,
Нехай щастя подарує,
Лише найкращим зачарує.
***
Хай вам зоря незгасно світить,
І радісно лунає в вашім домі коляда,
Хай на столі стоять дванадцять страв і свічка,
Бо Україна славить вже Різдво Христа!
***
Зі святою вечерею
Щиро вас вітаю,
Благодаті Божої
Та добра бажаю.
Мрії хай збуваються,
Буде щастя в домі,
Хай здорові будуть
Рідні та знайомі.
***
Хай у Вашій хаті – злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям – здоров'я бажаю!
***
Хай Ангел торкнеться Вас ніжним крилом,
Зігріє Вам серце різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,
Оселиться щастя та спокій у нім.
Веселого Різдва!
***
Вечір вже Cвятий нагрянув,
Спалахнула на небі зірка,
Я бажаю добра і щастя
Щоб не було ніколи гірко.
Нехай чудесний Святий вечір
Будинок огорне добром,
І надія загориться
В душах праведним теплом.
Привітання на Святвечір у яскравих листівках
