Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони

Головна традиція в цей день – збиратися з родиною за одним столом, коли в небі засяє перша зірка

24 грудня 2025 року українці святкуватимуть Святвечір за новоюліанським календарем. День, що передує Різдву Христовому, має багато традицій і низку заборон.

Традиції на Святвечір

Головна традиція на Святвечір – збиратися з родиною за одним столом, коли в небі засяє перша зірка.

Але важливо, що 24 грудня ще триває строгий Різдвяний піст, тож забороняється їсти м'ясні страви. Вечеря має бути пісною, а головною обрядовою стравою здавна є кутя. Особливо набожні люди можуть утримуватись від їжі протягом усього дня. У народі вірили, що якщо дівчина хоче вдало вийти заміж, то має поститися на Святвечір аж до святкової трапези.

На стіл заведено викладати солому або сіно, а зверху стелити скатертину. Під неї по кутках столу також розкладають зубчики часнику, щоб уберегти дім від злих сил та хвороб.

Уся родина на вечерю збирається за святковим столом, на якому мають стояти 12 страв. Зазвичай на стіл ставлять одну зайву порожню тарілку – на випадок, якщо в дім завітає несподіваний гість. Деякі повір'я кажуть, що її ставлять для члена родини, який не дожив до Святвечора.

Господар має обов'язково прочитати молитву перед початком трапези, запалити різдвяну свічку і першим/ою скуштувати кутю. Вважається, що за вечір треба спробувати всі 12 страв.

Також на Святвечір господар вносить у хату дідуха і ставить його під образами. Цей житній, пшеничний або вівсяний сніп символізує добробут, гарний врожай та достаток.

Також існує повір'я, що якщо запалена на столі свічка тріскоче і має неспокійне полум'я, то таким буде і весь наступний рік. Після трапези треба ще раз помолитися. Тоді наймолодший член сім'ї збирає всі виделки і зв'язує їх сіном. У давнину вірили, що так родина триматиметься разом.

Ще одне давнє повір'я говорить, що на Святвечір душі померлих приходять навідати родичів. Тому всі недоїдені страви залишають на столі на ніч, щоб пригостити померлих.

Після вечері господар має обійти оселю – вийти у садок із сокирою та символічно пригрозити деревам, які не плодоносять, що зрубає їх у наступному році, якщо вродять. Також предки вірили, що на Святвечір свійські тварини говорять людською мовою, але якщо господар почує такі розмови, то накличе на себе смерть.

Молитва на Святвечір

Всемогутній Боже, Отче наш небесний, дякуємо Тобі за невимовний дарунок благодаті, який Ти дав цілому людству в народженні Немовляти-Христа у Вифлеємі понад 2000 років тому. Його проголосив Твій ангел тієї святої ночі, котру нині ми пригадуємо. Нехай незбагненна таємниця втілення Твого Єдинородженого Сина – Слова, що сталося Тiлом, – зігріє наші серця та душі і наповнить їх втіхою та палким бажанням, подібно до пастухів у полі, поспішати до Його вифлеємських ясел і служити Йому. Допоможи нам у правді та духові щирого каяття радіти в день Різдва нашого Спасителя, щоб ми у щирій та живій вірі могли приєднатися до пісні хвали ангелів, радості пастухів і подиву мудреців зі Сходу. Нехай в цю святу ніч Христос знову народиться в наших душах, щоб правда, любов і викуплення, які Він приніс нам, віднині і повіки залишалися у нашому житті та наших серцях. Дай, Господи, щоб ми, подібно до Діви Марії, все, що пов’язане з Немовлям Ісусом, зберігали це у своїх серцях і розважали над ним. Тепер, коли Ти вчинив нас причетними до слави Твого Сина тут, на землі, даруй нам Твоєї благодаті розділити Його славу на небесах. Бо Він живе і царює з Тобою, Отче, і зі Святим Духом – нині і повіки вічні. Амінь.

Прикмети у Святвечір

На багату кутю зоряне небо – кури добре нестимуться і вродить горох.

Місячна ніч – буде щедрий врожай баштанних.

Дерева вкрилися кригою – до гарного врожаю горіхів.

Якщо на Святвечір тепло – весна буде холодною.

На свято іде сніг – рік буде вдалим.

Заборони на Святвечір

Вважалося, що за святковий стіл не годиться сідати у старому та брудному одязі. Ба більше, вбрання має бути не лише чистим і охайним, а й бажано світлих відтінків. До того ж у Святвечір не можна стригтися та голитися.

У цей день потрібно дотримуватись посту – не можна їсти м'ясо, яйця і молочні продукти, але можна їсти рибу. Також не варто переїдати. А ще – не бажано економити на підготовці до свята, бо весь наступний рік проведете у злиднях. Крім того, на Різдво не можна їсти кутю, яка стояла на святвечірньому столі.

Суворо заборонено лаятися, лихословити, говорити погано про інших. Святвечір має проходити у дружній атмосфері. Також на свято заборонялося відмовляти у милостині.

Святвечір ще називають тихим, тому гучні веселощі варто відкласти. Але вже після трапези можна починати колядувати, щоб прославляти народження Христа.