Головна Новини
search button user button menu button

Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Українці вперше святкуватимуть Святвечір за новим календарем
фото з відкритих джерел

Головна традиція в цей день – збиратися з родиною за одним столом, коли в небі засяє перша зірка

24 грудня 2025 року українці святкуватимуть Святвечір за новоюліанським календарем. День, що передує Різдву Христовому, має багато традицій і низку заборон.

Традиції на Святвечір

Головна традиція на Святвечір – збиратися з родиною за одним столом, коли в небі засяє перша зірка.

Але важливо, що 24 грудня ще триває строгий Різдвяний піст, тож забороняється їсти м'ясні страви. Вечеря має бути пісною, а головною обрядовою стравою здавна є кутя. Особливо набожні люди можуть утримуватись від їжі протягом усього дня. У народі вірили, що якщо дівчина хоче вдало вийти заміж, то має поститися на Святвечір аж до святкової трапези.

На стіл заведено викладати солому або сіно, а зверху стелити скатертину. Під неї по кутках столу також розкладають зубчики часнику, щоб уберегти дім від злих сил та хвороб.

Уся родина на вечерю збирається за святковим столом, на якому мають стояти 12 страв. Зазвичай на стіл ставлять одну зайву порожню тарілку – на випадок, якщо в дім завітає несподіваний гість. Деякі повір'я кажуть, що її ставлять для члена родини, який не дожив до Святвечора.

Господар має обов'язково прочитати молитву перед початком трапези, запалити різдвяну свічку і першим/ою скуштувати кутю. Вважається, що за вечір треба спробувати всі 12 страв.

Також на Святвечір господар вносить у хату дідуха і ставить його під образами. Цей житній, пшеничний або вівсяний сніп символізує добробут, гарний врожай та достаток.

Також існує повір'я, що якщо запалена на столі свічка тріскоче і має неспокійне полум'я, то таким буде і весь наступний рік. Після трапези треба ще раз помолитися. Тоді наймолодший член сім'ї збирає всі виделки і зв'язує їх сіном. У давнину вірили, що так родина триматиметься разом.

Ще одне давнє повір'я говорить, що на Святвечір душі померлих приходять навідати родичів. Тому всі недоїдені страви залишають на столі на ніч, щоб пригостити померлих. 

Після вечері господар має обійти оселю – вийти у садок із сокирою та символічно пригрозити деревам, які не плодоносять, що зрубає їх у наступному році, якщо вродять. Також предки вірили, що на Святвечір свійські тварини говорять людською мовою, але якщо господар почує такі розмови, то накличе на себе смерть.

Молитва на Святвечір

Всемогутній Боже, Отче наш небесний, дякуємо Тобі за невимовний дарунок благодаті, який Ти дав цілому людству в народженні Немовляти-Христа у Вифлеємі понад 2000 років тому. Його проголосив Твій ангел тієї святої ночі, котру нині ми пригадуємо.

Нехай незбагненна таємниця втілення Твого Єдинородженого Сина – Слова, що сталося Тiлом, – зігріє наші серця та душі і наповнить їх втіхою та палким бажанням, подібно до пастухів у полі, поспішати до Його вифлеємських ясел і служити Йому.

Допоможи нам у правді та духові щирого каяття радіти в день Різдва нашого Спасителя, щоб ми у щирій та живій вірі могли приєднатися до пісні хвали ангелів, радості пастухів і подиву мудреців зі Сходу.

Нехай в цю святу ніч Христос знову народиться в наших душах, щоб правда, любов і викуплення, які Він приніс нам, віднині і повіки залишалися у нашому житті та наших серцях.

Дай, Господи, щоб ми, подібно до Діви Марії, все, що пов’язане з Немовлям Ісусом, зберігали це у своїх серцях і розважали над ним.

Тепер, коли Ти вчинив нас причетними до слави Твого Сина тут, на землі, даруй нам Твоєї благодаті розділити Його славу на небесах. Бо Він живе і царює з Тобою, Отче, і зі Святим Духом – нині і повіки вічні. Амінь.

Прикмети у Святвечір

  • На багату кутю зоряне небо – кури добре нестимуться і вродить горох.
  • Місячна ніч – буде щедрий врожай баштанних.
  • Дерева вкрилися кригою – до гарного врожаю горіхів.
  • Якщо на Святвечір тепло – весна буде холодною.
  • На свято іде сніг – рік буде вдалим.

Заборони на Святвечір

Вважалося, що за святковий стіл не годиться сідати у старому та брудному одязі. Ба більше, вбрання має бути не лише чистим і охайним, а й бажано світлих відтінків. До того ж у Святвечір не можна стригтися та голитися.

У цей день потрібно дотримуватись посту – не можна їсти м'ясо, яйця і молочні продукти, але можна їсти рибу. Також не варто переїдати. А ще – не бажано економити на підготовці до свята, бо весь наступний рік проведете у злиднях. Крім того, на Різдво не можна їсти кутю, яка стояла на святвечірньому столі.

Суворо заборонено лаятися, лихословити, говорити погано про інших. Святвечір має проходити у дружній атмосфері. Також на свято заборонялося відмовляти у милостині.

Святвечір ще називають тихим, тому гучні веселощі варто відкласти. Але вже після трапези можна починати колядувати, щоб прославляти народження Христа.

Читайте також:

Теги: релігія традиції Різдвяні свята свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найголовнішою з 12 страв на Святвечір є кутя
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
Біля головної ялинки розгорнулася Резиденція Святого Миколая панував справжній святковий настрій
Різдвяна магія у СТРЦ Spartak: від Резиденції Миколая до традиційного вертепу Promo
Вчора, 18:45
22 грудня – День енергетика України
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
15 грудня відзначається річниця народження Помісної Православної Церкви України
День народження Помісної Православної церкви
15 грудня, 11:50
Відкриття виставки «Відомі / У Кадрі / Вдома: Київ і кияни на фото Миколи Озерова»
Куди сходити у Києві 15-21 грудня: дайджест культурних подій
13 грудня, 19:03
12 грудня відзначають День Сухопутних військ
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
12 грудня, 07:00
9 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони
9 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони
9 грудня, 00:00
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 грудня, 00:00
Синагога була зведена близько 180 років тому
У Чернівцях чоловік підпалив одну з найважливіших синагог у світі (фото)
27 листопада, 22:05

Новини

Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Сьогодні, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua