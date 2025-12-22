Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Упродовж року завод продовжив виробництво та постачання шкільних автобусів для територіальних громад України
2025 рік став для ТОВ «Чернігівський автозавод» періодом стабілізації та розвитку виробничої діяльності, виконання ключових контрактних зобов’язань, а також активної роботи над інноваційними та інфраструктурними проєктами у сфері міського та пасажирського транспорту, попри складні умови, зумовлені триваючою збройною агресією російської федерації проти України.
Одним із пріоритетних напрямів діяльності у 2025 році стало виконання контракту на виготовлення та поставку тролейбусів для міста Хмельницького. Підприємство забезпечило дотримання погоджених технічних вимог, графіків виробництва та стандартів якості, що сприяло оновленню рухомого складу міського електротранспорту та підвищенню комфорту перевезень у Хмельницькому.
Упродовж року завод продовжив виробництво та постачання шкільних автобусів для територіальних громад України. Цей напрям залишався соціально важливим та був спрямований на забезпечення безпечного й доступного підвезення учнів до закладів освіти, зокрема у громадах, які постраждали внаслідок бойових дій.
У 2025 році завод продовжив вдосконалення модельного ряду автобусів торговельної марки «Еталон» на базі сучасних шасі, що відповідають екологічному стандарту Євро-6. Роботи були спрямовані на підвищення екологічності, економічності та експлуатаційної надійності автобусів, а також на розширення їх застосування в міських, приміських і міжміських перевезеннях.
У звітному році підприємство продовжувало комплексну роботу з ліквідації наслідків пошкоджень виробничої інфраструктури, спричинених ворожими обстрілами. Реалізовано заходи з відновлення приміщень, обладнання та технологічних процесів, що дозволило забезпечити безперервність виробництва й зберегти кадровий потенціал.
Одним із ключових інноваційних напрямів у 2025 році стало подальше удосконалення електробусів. Здійснювалися роботи з підвищення енергоефективності, оптимізації систем керування, збільшення запасу автономного ходу та адаптації конструктивних рішень до умов експлуатації в українських містах.
ТОВ «Чернігівський автозавод» продовжило конструкторсько-інженерні роботи з розробки сучасного трьохсекційного трамвая. У 2025 році виконано чергові етапи проєктування та технічного опрацювання ключових систем, що формує підґрунтя для подальшого розвитку трамвайного транспорту в Україні.
Важливим напрямом діяльності у 2025 році стало будівництво нового виробничого корпусу, яке є складовою стратегії покращення якості продукції та модернізації виробничих процесів. Реалізація цього проєкту спрямована на оптимізацію логістики, впровадження сучасних технологій та підвищення культури виробництва.
Робота підприємства у 2025 році здійснювалася в умовах інтенсивного виробничого режиму та відчутного кадрового дефіциту. З метою забезпечення стабільної роботи завод активізував співпрацю з професійно-технічними закладами освіти, зосередившись на підготовці та залученні молодих фахівців робітничих спеціальностей.
Підприємство продовжило участь у державній програмі «Зроблено в Україні», підтверджуючи стратегічний курс на розвиток національного виробництва, використання вітчизняних комплектуючих і підтримку української промисловості.
Корпорація «Еталон» – об'єднання підприємств, яке створено для представлення інтересів своїх учасників та координації їх діяльності на ринку. До складу корпорації «Еталон» входять 12 підприємств. Основні напрямки діяльності – виробництво автотранспортних засобів, машинобудування, складська логістика.
Чернігівський автозавод створено у серпні 2003 року. Перший автобус був випущений 19 вересня 2003 року. Продукція підприємства виготовляється в контрольованих умовах, встановлених системою менеджменту якості ISO 9001:2008. Виробничі та допоміжні площі займають більш ніж 30 тис. кв. м.
Український кардан створено у жовтні 2005 року. Підприємство виготовляє більше 500 найменувань карданних валів та запасних частин для автомобілів. Продукція підприємства виготовляється в контрольованих умовах, встановлених системою менеджменту якості ISO 9001:2015. Підприємство використовує в процесі виробництва понад 1000 одиниць обладнання. Виробничі площі займають близько 18 000 тис. кв.м.
Чернігівський ковальський завод створено у серпні 2005 року. Виробничі площі займають понад 35 тис. кв.м. Підприємство має можливість розробляти та штампувати гарячі поковки вагою від 0,5 до 55 кг на кривошипно-шатунних пресах та горизонтально-ковальських машинах. Освоєно близько 1 500 найменувань деталей для автомобілебудування, залізничного та сільськогосподарського машинобудування.
