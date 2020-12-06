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    «Велике будівництво» стало необхідним заходом стимуляції економіки у 2020 році – економіст

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    &laquo;Велике будівництво&raquo; вберегло українську економіку від більш стрімкого та глибокого падіння&nbsp; - «Велике будівництво» стало необхідним заходом стимуляції економіки у 2020 році – економіст
    «Велике будівництво» вберегло українську економіку від більш стрімкого та глибокого падіння 

    Саме «Велике будівництво» не дало можливості українській економіці впасти так сильно, як європейським сусідам

    Велике будівництво доріг стало тим необхідним заходом стимуляції економіки у 2020 році, який забезпечить довготривалий розвиток у подальшому та ріст ВВП. Таку думку висловив Олег Устенко, радник президента України з економічних питань, виступаючи на форумі «МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі». Саме «Велике будівництво» не дало можливості українській економіці впасти так сильно, як європейським сусідам, де падіння сягнуло 10%. «Облікова ставка – 6 %, яка є найнижчою за всю історію незалежної України, дає можливість великим гравцям, таким як «Укравтодор», мати доступ до кредитного ресурсу всередині країни. Це в свою чергу є стимулом для розвитку, який забезпечить ріст у довгостроковій перспективі. Завдяки додатковим державним витратам, «Велике будівництво» вберегло українську експортозалежну економіку від більш стрімкого та глибокого падіння у кризовий 2020 рік», – наголосив Олег Устенко.  

    Нині Україна отримує ефект синергії від мультиплікаційного ефекту взаємодії суміжних галузей під час «Великого будівництва». У довгостроковій перспективі, а йдеться про десятки років, це стане базою для економічного розвитку. Самих бюджетних коштів не вистачить для виходу з кризи, очевидно, слід залучати інвесторів. І тут так само будівництво дорожньої інфраструктури є визначальним фактором. «Коли є земля, можна поставити завод, але немає належної мережі інфраструктури. В умовах, коли конкуренція за інвестиційний ресурс росте, Україна мусить запропонувати інвестору додаткові умови», – зазначив експерт і додав, що будівництво доріг «також є вирішенням численних питань у довгостроковій перспективі, що пов’язані з міжнародною комунікацією, оскільки Україна має транзитні можливості».

    «В України є обмеження бюджетні, а саме – дефіцит. У 2020 році він очікувався на рівні 2,5%, по факту, будемо дуже близькі до позначки 7%. У 2021 році закладаємо на рівні 5,3%. А це означає, що можливість користуватися грошима для таких проєктів, як «Велике будівництво», – обмежена. Ми вимушені шукати додаткові джерела фінансування, зокрема, розглядати варіант залучення приватних капіталів. Розвиток концесії – доріг та інфраструктури – може давати позитивний ефект у довгостроковій перспективі та необхідний економічний ріст, завдяки якому ВВП має досягти позначки у 5%», – висловився Олег Устенко.

    Раніше економісти озвучили цифру: вплив мультиплікативного ефекту від будівництва доріг в рамках президентської програми «Велике будівництво» становить 3 гривні 5 копійок на кожну вкладену гривню. У виступі на форумі «МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі», економіст Михайло Кухар заявив, що питома вага «Великого будівництва» у ВВП економіки України зросла з 2,8% у першому кварталі до 10% у четвертому. У структурі проміжного споживання та ВВП України будівництво має найбільший коефіцієнт – 3,4%.

    Теги: Олег Устенко дороги
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