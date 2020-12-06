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    Культура

    Сенцов завершив зйомки стрічки «Носоріг»

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    Олег Сенцов завершив зйомки стрічки &laquo;Носоріг&raquo; - Сенцов завершив зйомки стрічки «Носоріг»
    Олег Сенцов завершив зйомки стрічки «Носоріг»
    Фото: Олег Сенцов

    Зйомки фільму «Носоріг» Олега Сенцова стартували наприкінці вересня

    Український режисер Олег Сенцов завершив зйомки фільму «Носоріг».

    Про це Сенцов повідомив у Facebook.

    «Зйомки щойно завершились. Дякую усім причетним!» – написав Сенцов.

    У листопаді 2019 року Сенцов заявляв про намір знімати по фільму щороку. Тоді він зазначив, що стрічка «Носоріг» – кримінальна драма.

    #носоріг. Зйомки щойно завершились. Дякую усім причетним!

    Опубліковано Oleg Sentsov Пʼятниця, 4 грудня 2020 р.

    Зйомки фільму «Носоріг» Олега Сенцова стартували наприкінці вересня. Рада з державної підтримки кінематографії схвалила надання 25 мільйонів гривень фінансування з державного бюджету для зйомок фільму.

    «Носоріг» також отримав фінансову підтримку від фонду Eurimages на суму 270 тисяч євро.

    До слова, Сенцов дав суперечливе інтерв’ю німецькому виданню Spiegel.

    Нагадаємо, 7 вересня 2019 року між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Як відомо, Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.

    Теги: Олег Сенцов культура фінансування фільм
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