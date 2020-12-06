Сенцов завершив зйомки стрічки «Носоріг»

Зйомки фільму «Носоріг» Олега Сенцова стартували наприкінці вересня

Український режисер Олег Сенцов завершив зйомки фільму «Носоріг».

Про це Сенцов повідомив у Facebook.

«Зйомки щойно завершились. Дякую усім причетним!» – написав Сенцов.

У листопаді 2019 року Сенцов заявляв про намір знімати по фільму щороку. Тоді він зазначив, що стрічка «Носоріг» – кримінальна драма.

Зйомки фільму «Носоріг» Олега Сенцова стартували наприкінці вересня. Рада з державної підтримки кінематографії схвалила надання 25 мільйонів гривень фінансування з державного бюджету для зйомок фільму.

«Носоріг» також отримав фінансову підтримку від фонду Eurimages на суму 270 тисяч євро.

До слова, Сенцов дав суперечливе інтерв’ю німецькому виданню Spiegel.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Як відомо, Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.