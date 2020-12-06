США закликали Німеччину зупинити будівництво «Північного потоку-2»

З 5 грудня у водах Німеччини відновилося укладання труб для газопроводу «Північний потік-2»

Посольство США в ФРН закликає накласти мораторій на будівництво «Північного потоку-2».

Про це повідомляє газета Handelsblatt.

Раніше повідомлялося, що з 5 грудня у водах Німеччини відновилося укладання труб для газопроводу «Північний потік-2». Роботи виконуватиме спеціалізована баржа «Фортуна», яка ходить під російським прапором.

«Зараз прийшов момент для Німеччини і ЄС накласти мораторій на будівництво газопроводу», – повідомила Повірена у справах США у Берліні Робін Куїнвілл.

За її словами, це б показало, що ЄС більше не збирається терпіти «триваючу підступну поведінку Росії».

«Цей газопровід – не тільки економічний проект, а й політичний інструмент Кремля для обходу України та поділу Європи», – заявила Куїнвілл.

Раніше повідомлялося, що Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії Німеччини узгодило укладку російського газопроводу «Північний потік-2» в грудні.

Реалізація проекту «Північний потік-2» була припинена через введені США в грудні 2019 року санкцій проти підрядників газопроводу.

Президент Володимир Путін заявив в січні 2020 року, що «Північний потік-2» буде добудований російськими силами, але будівництво завершиться на кілька місяців пізніше, ніж було заплановано.

Як повідомлялося, Трамп пообіцяв ветувати оборонний бюджет з санкціями проти «Північного потоку-2».

Нагадаємо, Конгрес США вніс в оборонний бюджет санкції проти «Північного потоку-2».

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