Великий розпродаж: до приватизації готуються 20 підприємств (список)
- Сьогодні, 17:29
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Наразі розробляються умови конкурсів із приватизації великих підприємств
Фонд державного майна України розпочав підготовку до проведення конкурсів з продажу 20 великих підприємств з розміром пакетів акцій від 50 до 100 відсотків. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава ФДМ Віталій Трубаров.
Зокрема, до продажу готуються Одеський припортовий завод, Сумихімпром, Оснастка, 5 обленерго та інші підприємства.
Трубаров зазначив, що заходи з підготовки конкурсів включають кілька етапів, серед яких найважливіший – розробка умов конкурсів та затвердження їх урядом.
Глава ФДМ додав, що Фонд зацікавлений у прозорій, відкритій та ефективній приватизації державних підприємств, та якнайбільшій кількості потенційних інвесторів.
Нагадаємо, економіст Олег Устенко висловив в інтерв’ю «Главкому» думку, що отримані гроші від приватизації одразу підуть на «проїдання».
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