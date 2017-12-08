  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Великий розпродаж: до приватизації готуються 20 підприємств (список)

    Наразі розробляються умови конкурсів із приватизації великих підприємств
    Фонд державного майна України розпочав підготовку до проведення конкурсів з продажу 20 великих підприємств з розміром пакетів акцій від 50 до 100 відсотків. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава ФДМ Віталій Трубаров. [READ_MORE] Зокрема, до продажу готуються Одеський припортовий завод, Сумихімпром, Оснастка, 5 обленерго та інші
    • Сьогодні, 17:29
    • Розсилка

    Наразі розробляються умови конкурсів із приватизації великих підприємств

    Фонд державного майна України розпочав підготовку до проведення конкурсів з продажу 20 великих підприємств з розміром пакетів акцій від 50 до 100 відсотків. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава ФДМ Віталій Трубаров.

    Читайте також

    Зокрема, до продажу готуються Одеський припортовий завод, Сумихімпром, Оснастка, 5 обленерго та інші підприємства.

    18_12

    Трубаров зазначив, що заходи з підготовки конкурсів включають кілька етапів, серед яких найважливіший – розробка умов конкурсів та затвердження їх урядом.

    Глава ФДМ додав, що Фонд зацікавлений у прозорій, відкритій та ефективній приватизації державних підприємств, та якнайбільшій кількості потенційних інвесторів.

    Нагадаємо, економіст Олег Устенко висловив в інтерв’ю «Главкому» думку, що отримані гроші від приватизації одразу підуть на «проїдання». 

    Читайте також матеріал «Главкома» Олег Устенко: Приватизація - це не наповнення бюджету, а спосіб знизити корупцію

    Читайте також
    приватизація Фонд державного майна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ