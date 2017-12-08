Великий розпродаж: до приватизації готуються 20 підприємств (список)

Наразі розробляються умови конкурсів із приватизації великих підприємств

Фонд державного майна України розпочав підготовку до проведення конкурсів з продажу 20 великих підприємств з розміром пакетів акцій від 50 до 100 відсотків. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава ФДМ Віталій Трубаров. [READ_MORE] Зокрема, до продажу готуються Одеський припортовий завод, Сумихімпром, Оснастка, 5 обленерго та інші



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Наразі розробляються умови конкурсів із приватизації великих підприємств

Фонд державного майна України розпочав підготовку до проведення конкурсів з продажу 20 великих підприємств з розміром пакетів акцій від 50 до 100 відсотків. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава ФДМ Віталій Трубаров.

Зокрема, до продажу готуються Одеський припортовий завод, Сумихімпром, Оснастка, 5 обленерго та інші підприємства.

Трубаров зазначив, що заходи з підготовки конкурсів включають кілька етапів, серед яких найважливіший – розробка умов конкурсів та затвердження їх урядом.

Глава ФДМ додав, що Фонд зацікавлений у прозорій, відкритій та ефективній приватизації державних підприємств, та якнайбільшій кількості потенційних інвесторів.

Нагадаємо, економіст Олег Устенко висловив в інтерв’ю «Главкому» думку, що отримані гроші від приватизації одразу підуть на «проїдання».

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