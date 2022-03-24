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    Великобританія надасть Україні додатково 6 тис. ракет

    Боріс Джонсон пообіцяв додаткову партію ракет для України - Великобританія надасть Україні додатково 6 тис. ракет
    Боріс Джонсон пообіцяв додаткову партію ракет для України
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    Раніше Лондон надав Києву 4 тис. ракет

    Прем'єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон має намір оголосити в четвер, що Великобританія надасть Україні ще близько 6000 додаткових ракет. Про це повідомляє ВВС.

    Окрім того, на зустрічі лідерів НАТО та G7 в Брюсселі Джонсон також заявить про необхідність фінансування у розмірі 25 млн фунтів стерлінгів ($33 млн) для допомоги українським військовим і пілотам зокрема.

    «Через місяць після початку кризи перед міжнародною спільнотою стоїть вибір. Ми можемо зберегти полум'я свободи в Україні, або ризикуємо, що воно згасатиме як у всій Європі, так і світі», – сказав Джонсон.

    Великобританія збирається надати Україні нову партію ракет додатково до 4000 ракет, наданих раніше. Уряд також повідомив, що фінансування в рамках економічної і гуманітарної допомоги в розмірі 400 млн фунтів стерлінгів раніше уже було надіслано Україні.

    Як повідомлялося раніше, глава Міноборони Британії Бен Уоллес підтвердив передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Наразі вони лише є на озброєнні британців, а також ПАР.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Великобритания окупація Боріс Джонсон #stoprussia
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    Великобританія надасть Україні додатково 6 тис. ракет