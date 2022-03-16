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    Події в Україні

    Велика Британія надасть для ЗСУ зенітно-ракетні комплекси Starstreak

    Наразі Starstreak має лише британська армія та ПАР - Велика Британія надасть для ЗСУ зенітно-ракетні комплекси Starstreak
    Наразі Starstreak має лише британська армія та ПАР
    фото з відкритих джерел

    Міноборони підтвердило передачу ПЗРК, призначених для враження ворожої авіації

    Глава Міноборони Британії Бен Уоллес підтвердив передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Наразі вони лише є на озброєнні британців, а також ПАР. Про це повідомляє BBC.

    «Ми їх постачаємо. Вони вирушать на театр військових дій», – сказав Уоллес.

    Нагадаємо, раніше глава Міноборони анонсував передачу цього озброєння, заявляючи, що «це залишається в рамках визначення оборонної зброї, але дозволяє українським силам краще захищати своє небо».

    Він також уточнив, що підтримка Лондона обмежується оборонними системами, щоб українські сили за рахунок цієї допомоги не вийшли на стратегічний рівень.

    Відзначимо, ПЗРК Starstreak можуть вражати повітряні цілі на висоті до 5 тис. метрів.

    Нагадаємо, Білий дім оприлюднив список зброї, яку отримає Україна. Напередодні повідомлялося, що Білий дім має намір виділити Україні $1 млрд на озброєння – The Wall Street Journal.

    Також Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.

    До слова, НАТО розгляне можливість відправити миротворців в Україну.

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    Теги: ЗСУ Міноборони армія Велика Британія озброєння
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    Велика Британія надасть для ЗСУ зенітно-ракетні комплекси Starstreak