Великодні свята принесуть в Україну тепло та дощі



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На Великдень у Києві вночі +9+12 градусів, вдень +22+24 градуси, також можливий дощ

В Україні 27 квітня та 28 квітня переважатиме суха погода, хіба що у другій половині дня 28 квітня на Харківщині та Луганщині ймовірні дощі з грозами. На Великдень, на Заході України та у північних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами (карта). Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

«Температура повітря втримається високою, вдень +20+26 градусів, лише у неділю у західній частині України похолодає до +13+18 градусів», - написала синоптик.

За її даними, у Києві 27 квітня очікується впродовж дня +20+22 градуси, є ймовірність локального дощу.

«На Великдень у Києві вночі +9+12 градусів, вдень +22+24 градуси. Також можливий дощ. Тому, окрім великодніх кошиків, прихопіть із собою парасолю», - зазначила Діденко.

Зазначимо, з інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, на сьогодні, 26 квітня 2019 року, радіаційний стан навколишнього середовища у Києві (на різних точках вимірювання) становить:

Багринова гора -13 мкР/год;

Жуляни - 10 мкР/год;