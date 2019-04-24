Киян та мешканців області попередили про надзвичайну пожежну небезпеку



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На Київщині вдень близько 23 градусів тепла

25-28 квітня у Києві та Київській області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попередили в Укргідрометцентрі.

Загалом 25 квітня очікуються невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 6-8° тепла, вдень 21-23°.

26-27 квітня – мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 27 квітня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південний, 5-10 м/с, температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.

28-29 квітня – короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі 9-11°, вдень 28 квітня 21-23°, 29 квітня 18-20°.

Як повідомлялося раніше, Синоптики прогнозують, що 25 квітня в Києві буде малохмарно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Проте, погода зіпсується на Великдень. За попередніми прогнозами, у великодню ніч йтимуть дощі та подекуди грози у західних областях України.

«Вдень 28 квітня на заході також періодично дощитиме і волога хмарність пошириться на Житомирщину, Вінниччину та Київщину. У західних областях вдень 28 квітня похолодає на 3−6 градусів. На решті території України в неділю ще побуде тепла погода», — повідомила синоптик Наталка Діденко.