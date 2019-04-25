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    Рятувальники попередили про посилення вітру в Україні

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    Рятувальники попередили про посилення вітру в Україні

    На заході України очікуються сильні пориви вітру

    Погода в Україні 25 квітня буде теплою, на заході країни очікуються пориви до 18 м/с. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що 25 квітня в західних областях очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

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    Крім того, у зв'язку з відлигою на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека.

    За даними Гідрометцентру, 25-28 квітня в північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України - висока (4 класу) пожежна небезпека.

    У Києві та Київській області 25 квітня висока (4 класу) пожежна небезпека з підвищенням протягом 26-28 квітня до надзвичайного рівня.

    Синоптики 25 квітня обіцяють дощі в західних областях України.

    За прогнозами Гідрометцентру, погода в Україні найближчими днями різко зміниться в бік потепління, однак можливі ще невеликі похолодання і дощі.

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