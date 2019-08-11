Венедиктов хоче відкрити український філіал «Ехо Москви» без дозволу Нацради
Венедиктов пояснив, що хоче створити станцію, яка буде вести мовлення тільки на територію Росії, і для цього не потрібен дозвіл Нацради
Головний редактор російської радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов заявив, що відкриє український філіал радіо без дозволу Нацради України з питань телебачення і радіомовлення.
Про це Венедиктов сказав в ефірі «Ехо Москви».
Венедиктов пояснив, що хоче створити станцію, яка буде вести мовлення тільки на територію Росії, і для цього не потрібен дозвіл Нацради.
«Я хочу відкрити там (в Україні) бюро, щоб транслювати український погляд в Росію, сюди, нашим слухачам. Не ми туди, там ми вже є, а ви сюди. Для того, щоб російські слухачі могли отримувати точку зору українських політиків, дипломатів, акторів, лідерів громадської думки і просто громадян», - сказав Венедиктов.
Раніше повідомлялося, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не дозволить відкрити в Україні бюро російської радіостанції «Ехо Москви».
Нагадаємо, цього тижня Венедиктов приїхав у Київ відкривати український філіал радіо «Ехо Москви».