Венедиктов хоче відкрити український філіал «Ехо Москви» без дозволу Нацради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головний редактор російської радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов

Венедиктов пояснив, що хоче створити станцію, яка буде вести мовлення тільки на територію Росії, і для цього не потрібен дозвіл Нацради

Головний редактор російської радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов заявив, що відкриє український філіал радіо без дозволу Нацради України з питань телебачення і радіомовлення.

Про це Венедиктов сказав в ефірі «Ехо Москви».

Венедиктов пояснив, що хоче створити станцію, яка буде вести мовлення тільки на територію Росії, і для цього не потрібен дозвіл Нацради.

«Я хочу відкрити там (в Україні) бюро, щоб транслювати український погляд в Росію, сюди, нашим слухачам. Не ми туди, там ми вже є, а ви сюди. Для того, щоб російські слухачі могли отримувати точку зору українських політиків, дипломатів, акторів, лідерів громадської думки і просто громадян», - сказав Венедиктов.

Раніше повідомлялося, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не дозволить відкрити в Україні бюро російської радіостанції «Ехо Москви».

Нагадаємо, цього тижня Венедиктов приїхав у Київ відкривати український філіал радіо «Ехо Москви».