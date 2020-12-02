Венедіктова зірвала вручення підозри заступнику Єрмака – ЗМІ

Заступнику голови Офісу президента Олексію Татарову підготували підозру, але Ірина Венедіктова завадила її врученню

НАБУ підготувала підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову у справі про розкрадання грошей при будівництві житла для Нацгвардії. Як пише Українська правда, генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри, відсторонивши чотирьох прокурорів, які вели цю справу.

За словами джерела видання, 2 грудня Татарову мали оголошувати підозру в передачі хабаря. Водночас детективи НАБУ побачили в реєстрі постанову про заміну прокурорів. Це було рішення Венедиктової – генпрокурор відтепер також значиться серед прокурорів, які ведуть справу Татарова. При цьому відстороненим прокурорам САП постанову ще не надали.

Також детективи НАБУ подавали до суду клопотання про обшук у Татарова. Однак за словами джерела УП, в результаті зливу інформації останній дізнався про слідчі дії, які готуються, та про підготовлену підозру.

У прес-службі НАБУ підтвердили, що генеральний прокурор зірвала вручення підозри «колишньому посадовцю Укрбуду». Однак, у Бюро не уточнили його прізвища.

За даними журналіста Юрія Бутусова, вчора ввечері президент Володимир Зеленський провів нараду у справі Татарова в Офісі президента.

На нараді нібито вирішили захищати Татарова, адже вважають, що у НАБУ недостатньо доказів. Бутусов пише, що в понеділок Венедіктова разом з новими і старими процесуальними керівниками планує заслухати справу в Офісі генпрокурора.

Татаров був призначений на посаду заступника голови ОП указом президента від 5 серпня 2020 року. З 2011 по 2014 рік був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Різко висловлювався на адресу учасників Революції Гідності, зокрема, стверджував, що під час подій на Майдані мітингувальники стріляли самі по собі, а силовики не застосовували насильницькі дії для розгону Євромайдану.

Також Татаров був адвокатом Андрія Портнова − першого заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича, та олігарха Вадима Новинського.

Після Революції він очолив юридичний департамент корпорації «Укрбуд» і обіймав посаду до 2017 року, займаючись водночас приватною адвокатською практикою. Татаров підпадає під дію закону про люстрацію.

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАБУ розслідує справу щодо можливої причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

З 2017 року Бюро розслідує можливе розкрадання грошей під час будівництва житла для співробітників Нацгвардії. Будівництво вела збанкрутіла компанія Микитася «Укрбуд».

НАБУ 2 жовтня 2019 року повідомило про підозру Микитасю, у травні 2020 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП і застосувала до Микитася запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн грн застави.