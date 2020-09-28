Як один з основних пропагандистів Януковича Татаров стає головним силовиком Зеленського

Фото: 24 канал

Зеленський призначає до влади тих, хто причетний до загибелі Небесної сотні

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Вертикаль Татарова: как спикер МВД и Антимайдана становится главным силовиком Зеленского

5 августа заместителем главы офиса президента по вопросам правоохранительных органов был назначен Олег Татаров, и это назначение говорит о радикальных переменах политического курса Владимира Зеленского. Новая должность была создана специально под Татарова – раньше эту сферу контролировал замглавы ОП Андрей Смирнов, теперь Смирнову оставили только контроль судебной системы. Татаров был замглавы следственного управления МВД во времена Виктора Януковича, и фактически стал спикером Антимайдана, ежедневно выступая в 2013-14 годах на пресс-конференциях и телеэфирах с рассказами о нарушениях майдановцами законов. Татаров был приближен к министру МВД Александру Захарченко и потому включен в люстрационный список, и не мог быть назначен на государственные должности, однако Зеленский закон о люстрации для назначения Татарова нарушил.

За какие заслуги Татаров стал замглавы ОП?

Организация семей павших Героев Небесной сотни выступила с протестом против назначения Татарова, Зеленский за Татарова заступился:

«Мы все жили во времена Януковича. Но некоторые люди бежали вместе с господином Януковичем. А в принципе много людей осталось нормальных, которые не предали Украину. Мне кажется, что это несправедливо: всех людей, возглавлявших ту или иную ветвь власти во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то, как бы сказать, из старой власти».

Татаров – не «кто-то», Татаров был одним из лиц Антимайдана, одним из основных пропагандистов Януковича, не сходил с экранов и врал, врал, врал. Вот, например, фрагмент ложных заявлений о Майдане, которые распространял Татаров как официальное лицо на программе Шустера 13.12.2013, сравните с реальностью:

«Розповсюджуються думки про то, що міліція, знову ж таки, готує штурм захоплених приміщень, в яких знаходяться громадяни. Повірте, цього немає. Все повинно відбуватися мирним чином. Стосовно Майдану: міліція виконувала рішення державного виконавця. Нажаль, державному виконавцю не дали можливості зачитати це рішення - декілька разів спроба була. Але все-таки воно було доведено до громадян. В рішенні було зазначено, що комунальні служби повинні звільнити центральну територію міста. Не Майдан, повторюю - вулиці, і міліція надавала в цьому допомогу. І для того, щоб не порушувати нормальний уклад життя, не заважати проїзду транспорту, міліція виконувала операцію по виконанню рішення суду саме вночі. Без застосування сили, без застосування спеціальних засобів міліція виконувала рішення суду. І ви бачите, що засоби масової інформації, в тому числі і закордонні, позитивно висвітлювали діяльність міліції».

Вертикаль Татарова

Кто же назначил Татарова? Ответственность за это решение, по данным Цензор.Нет, взял на себя глава ОП Андрей Ермак. Зеленский разрешил ему выстроить свою силовую вертикаль, независимую от министра МВД Арсена Авакова, главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Ермак решил строить свое влияние опираясь на кадры Антимайдана и Януковича, которым надо любой ценой зацепиться за власть. Татарова Ермаку привел экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов. Татаров – близкий для Портнова человек. Достаточно сказать, что именно Татаров был доверенным лицом и адвокатом Портнова. А Портнов сейчас ключевая фигура, которая помогает Офису президента с помощью Окружного админсуда штамповать нужные решения во власти. Главу ОАСКа Вовка и Портнова связывают самые близкие деловые отношения с момента создания суда.

Начиная с августа Татаров при поддержке Ермака и Портнова сумел добиться целого ряда назначений, которые превратили его в самого влиятельного силовика, способного «решать вопросы» в целом блоке правоохранительнй системы. Вот список назачений Татарова:

1. 10 сентября на пост заместителя генерального прокурора назначен Максим Якубовский. Он был уволен из ГПУ в 2017-м году по сокращению штатов, до войны работал в офисе Виктора Медведчука над пророссийскими проектами. Таким образом, Татаров получил возможности решать вопросы в ГПУ напрямую через своего человека.

2. 16 сентября Конституционный суд, зависимый от ОАСК Вовка, принял решение о неконституционности положения о создании НАБУ. Таким образом, Татаров и Портнов с одобрения Зеленского готовят операцию по снятию директора НАБУ Артема Сытника и подрыва системы НАБУ через решения судов. Решение КС фактически основано на выведении НАБУ из сферы влияния президента – то есть если план Татарова и Портнова сработает, то нового директора НАБУ будут назначать без участия Зеленского.

3. 17 сентября фракция Слуга народа провела совместно с оппозиционной платформой Медведчука голосование за избрание новой конкурсной комиссии по избранию Специального атикоррупционного прокурора. Очевидно, что роль Портнова и Татарова в таком союзе была ключевой. Татаров намерен взять под контроль САП и НАБУ.

4. 22 сентября на пост исполняющего обязанности главы Государственного бюро расследований назначен Алексей Сухачев. Сухачев был заместителем начальника департамента Генпрокуратуры, но переатттестацию Рябошапки не прошел, был уволен. Однако Окружной админсуд в июле 2020-го срочно... отменил переаттестацию и увольнение Сухачева! Таким образом, обязанный Татарову человек был назначен исполнящим обязанности главы ГБР.

5. 22 сентября именно с подачи Портнова Зеленский своим указом от 22 сентября снова назначил в Окружной админсуд судью Кирилла Гарника – которого Портнов завел в этот суд еще в 2013-м году. Татаров полностью опирается на ОАСК. Таким образом, Зеленский фактически поддержал Вовка в борьбе против уголовного дела НАБУ, и усилил давление на антикоррупционную систему.

Татаров активно влияет на действия всей правоохранительной системы, и расширяет свое влияние.

Татаров опирается на поддержку Ермака, Портнова, Вовка, Медведчука, Коломойского.

Хотя Зеленский ходит возлагает цветы к мемориалу Небесной сотни, он назначает во власть тех, кто причастен к гибели Небесной сотни и к попыткам подавления Майдана. Любопытно, как в этом году Зеленский придет возлагать цветы к мемориалу майдановцам – возьмет ли он с собой своего силового зама Татарова? Или Татаров будет уже настолько влиятелен, что сможет проигнорировать официальное мероприятие с участием президента?

Джерело: блог Юрія Бутусова

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