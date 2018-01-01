Верблюдів у Саудівській Аравії не пустили на конкурс краси: зловживали ботоксом

Щорічний конкурс краси для верблюдів у Саудівській Аравії почався зі скандалу

Судді конкурсу краси дискваліфікували 12 верблюдів через те, що їхній зовнішній вид покращили за допомогою ботоксу. Про це повідомляє BBC. Щорічний конкурс краси для верблюдів у Саудівській Аравії почався зі скандалу. Напередодні фестивалю саудівські ЗМІ повідомляли про ветеринара, якого упіймали на тому, що він робив верблюдам пластичні



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Щорічний конкурс краси для верблюдів у Саудівській Аравії почався зі скандалу

Судді конкурсу краси дискваліфікували 12 верблюдів через те, що їхній зовнішній вид покращили за допомогою ботоксу.

Про це повідомляє BBC.

Щорічний конкурс краси для верблюдів у Саудівській Аравії почався зі скандалу. Напередодні фестивалю саудівські ЗМІ повідомляли про ветеринара, якого упіймали на тому, що він робив верблюдам пластичні операції, в тому числі ін'єкції ботоксу та зменшував вуха.

Саме велика голова верблюда, його губи та ніс, а також ідеально розміщені горби, м'язи та шкірясті роти можуть забезпечити тварині призове місце.

Саудівська влада дуже серйозно ставиться до фестивалю. За словами головного судді Фаузана аль-Маді, верблюди - це «символ Саудівської Аравії».

Під час фестивалю також проводять гонки на верблюдах та дегустацію верблюжого молока. Загальна сума призів становить 57 млн доларів.