  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Верблюдів у Саудівській Аравії не пустили на конкурс краси: зловживали ботоксом

    Щорічний конкурс краси для верблюдів у Саудівській Аравії почався зі скандалу
    Судді конкурсу краси дискваліфікували 12 верблюдів через те, що їхній зовнішній вид покращили за допомогою ботоксу. Про це повідомляє BBC. Щорічний конкурс краси для верблюдів у Саудівській Аравії почався зі скандалу. Напередодні фестивалю саудівські ЗМІ повідомляли про ветеринара, якого упіймали на тому, що він робив верблюдам пластичні
    • Сьогодні, 20:38
    • Розсилка

    Щорічний конкурс краси для верблюдів у Саудівській Аравії почався зі скандалу

    Судді конкурсу краси дискваліфікували 12 верблюдів через те, що їхній зовнішній вид покращили за допомогою ботоксу.

    Про це повідомляє BBC.

    Щорічний конкурс краси для верблюдів у Саудівській Аравії почався зі скандалу. Напередодні фестивалю саудівські ЗМІ повідомляли про ветеринара, якого упіймали на тому, що він робив верблюдам пластичні операції, в тому числі ін'єкції ботоксу та зменшував вуха.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Верблюдів у Саудівській Аравії не пустили на конкурс краси: зловживали ботоксом
    Верблюдів у Саудівській Аравії не пустили на конкурс краси: зловживали ботоксом
    Верблюдів у Саудівській Аравії не пустили на конкурс краси: зловживали ботоксом

    Саме велика голова верблюда, його губи та ніс, а також ідеально розміщені горби, м'язи та шкірясті роти можуть забезпечити тварині призове місце.

    Саудівська влада дуже серйозно ставиться до фестивалю. За словами головного судді Фаузана аль-Маді, верблюди - це «символ Саудівської Аравії».

    Під час фестивалю також проводять гонки на верблюдах та дегустацію верблюжого молока. Загальна сума призів становить 57 млн доларів.

    Читайте також
    конкурс Саудівська Аравія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ