Верблюдів у Саудівській Аравії не пустили на конкурс краси: зловживали ботоксом
- Сьогодні, 20:38
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Щорічний конкурс краси для верблюдів у Саудівській Аравії почався зі скандалу
Судді конкурсу краси дискваліфікували 12 верблюдів через те, що їхній зовнішній вид покращили за допомогою ботоксу.
Про це повідомляє BBC.
Щорічний конкурс краси для верблюдів у Саудівській Аравії почався зі скандалу. Напередодні фестивалю саудівські ЗМІ повідомляли про ветеринара, якого упіймали на тому, що він робив верблюдам пластичні операції, в тому числі ін'єкції ботоксу та зменшував вуха.
Саме велика голова верблюда, його губи та ніс, а також ідеально розміщені горби, м'язи та шкірясті роти можуть забезпечити тварині призове місце.
Саудівська влада дуже серйозно ставиться до фестивалю. За словами головного судді Фаузана аль-Маді, верблюди - це «символ Саудівської Аравії».
Під час фестивалю також проводять гонки на верблюдах та дегустацію верблюжого молока. Загальна сума призів становить 57 млн доларів.