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    Суспільство

    ЦВК подала апеляцію на рішення суду, що зобов’язує реєструвати Онищенка кандидатом у нардепи

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    Апеляційний адмінсуд зобов&rsquo;язав ЦВК зареєструвати нардепа-утікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради - ЦВК подала апеляцію на рішення суду, що зобов’язує реєструвати Онищенка кандидатом у нардепи
    Апеляційний адмінсуд зобов’язав ЦВК зареєструвати нардепа-утікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради

    У ЦВК зазначають, що прийняте судом рішення необґрунтоване та винесене з неправильним застосуванням норм матеріального права і порушенням норм процесуального права

    Центральна виборча комісія подала апеляційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, яким ЦВК зобов'язили зареєструвати депутата-втікача Олександра Онищенка кандидатом у депутати.

    Про це «Укрінформу» повідомила прес-служба ЦВК.

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    «ЦВК не погоджується з прийнятим судовим рішенням, вважає його незаконним, необґрунтованим та винесеним з неправильним застосуванням норм матеріального права і порушенням норм процесуального права. Також Комісія вважає, що викладені у рішенні висновки суду першої інстанції не відповідають обставинам справи» - наголошується у повідомленні.

    Зазначається, що, користуючись правом, наданим Кодексом адміністративного судочинства України, Центральна виборча комісія 23 червня подала апеляційну скаргу на вищезазначене рішення Шостого апеляційного адміністративного суду.

    У ЦВК нагадали, що рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду від 21 червня 2019 року було задоволено адміністративний позов Онищенка О.Р. до Центральної виборчої комісії про скасування постанови про відмову в реєстрації кандидата в народні депутати України Онищенка О.Р., висунутого Соціалістичною партією України, в одномандатному виборчому окрузі № 93 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Окрім того, Комісію зобов’язано зареєструвати його кандидатом у народні депутати України.

    Як повідомлялося, Апеляційний адмінсуд зобов’язав ЦВК зареєструвати нардепа-утікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради.

    Зазначалося, що суд погодився з аргументами Онищенка, що той з 2016 року й по теперішній час перебуває поза межами держави, бо нібито представляв Україну на змаганнях із кінного спорту «у статусі вершника».

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