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    Верховний суд повернув у власність Приватбанку київський готель «Мир»

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    &laquo;Мир&raquo; є заставним майном Приватбанку, - Верховний суд повернув у власність Приватбанку київський готель «Мир»
    «Мир» є заставним майном Приватбанку,
    Фото з відкритих джерел

    Верховний суд передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції

    Верховний суд у складі Касаційного господарського суду за касаційною скаргою Приватбанку (Київ) 14 січня скасував судові рішення першої та апеляційної інстанцій про визнання недійсним договору іпотеки та позбавлення права власності банку на київський готель «Мир».

    Згідно з повідомленням пресслужби банку, Верховний суд передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

    Приватбанк нагадав, що до його націоналізації в серпні 2016 року банк погасив частину кредиту ТОВ «АЕФ» за валютним кредитним договором від 2013 року на суму близько $18 млн за рахунок переходу права власності на готель «Мир», що є заставним майном Приватбанку, згідно з договором іпотеки, укладеним із ТОВ «Ардена».

    Як повідомлялося, Приватбанк знизив ставки за кредитами підприємцям.

    Також нещодавно Нацбанк назвав найбільш прибуткові та збиткові банкиЗа даними НБУ, найприбутковішим знову став державний ПриватБанк, а найзбитковішим — державний Укрексімбанк.

    Теги: Київ суд банки Приватбанк готель Верховный суд НБУ
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