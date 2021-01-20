Верховний суд повернув у власність Приватбанку київський готель «Мир»

Верховний суд передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції

Верховний суд у складі Касаційного господарського суду за касаційною скаргою Приватбанку (Київ) 14 січня скасував судові рішення першої та апеляційної інстанцій про визнання недійсним договору іпотеки та позбавлення права власності банку на київський готель «Мир».

Згідно з повідомленням пресслужби банку, Верховний суд передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Приватбанк нагадав, що до його націоналізації в серпні 2016 року банк погасив частину кредиту ТОВ «АЕФ» за валютним кредитним договором від 2013 року на суму близько $18 млн за рахунок переходу права власності на готель «Мир», що є заставним майном Приватбанку, згідно з договором іпотеки, укладеним із ТОВ «Ардена».

Як повідомлялося, Приватбанк знизив ставки за кредитами підприємцям.

Також нещодавно Нацбанк назвав найбільш прибуткові та збиткові банки. За даними НБУ, найприбутковішим знову став державний ПриватБанк, а найзбитковішим — державний Укрексімбанк.