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    Економіка та фінанси

    Нацбанк назвав найбільш прибуткові та збиткові банки

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    Нацбанк назвав найбільш прибуткові та збиткові банки - Нацбанк назвав найбільш прибуткові та збиткові банки
    Нацбанк назвав найбільш прибуткові та збиткові банки

    Топ-10 прибуткових банків залишив державний Укргазбанк

    За підсумками січня – листопада 2020 року найприбутковішим банком знову став державний Приватбанк.

    Про це йдеться в статистиці Нацбанку.

    За даними НБУ, найприбутковішим знову став державний ПриватБанк, а найзбитковішим — державний Укрексімбанк.

    За 11 місяців ПриватБанк отримав 25 млрд грн чистого прибутку, а Укрексімбанк — мінус 3,76 млрд грн.

    Топ-10 прибуткових банків залишив державний Укргазбанк, чий результат (765,44 млн грн) не дав йому змоги посісти місце серед лідерів. Натомість його місце зайняв Сбербанк.

    Топ-10 банків:

    • Приватбанк — 25,032 млрд грн
    • Ощадбанк — 4,846 млрд грн
    • Райффайзен Банк Аваль — 3,741 млрд грн
    • ПУМБ — 2,489 млрд грн
    • ОТП Банк — 1,973 млрд грн
    • Укрсиббанк — 1,243 млрд грн
    • Сітібанк — 1,218 млрд грн
    • Альфа-Банк — 949,6 млн грн
    • Сбербанк — 931,23 млн грн
    • Креді Агріколь Банк — 895,46 млн грн.
    Загалом 62 з 73 діючих банків отримали 48,16 млрд грн прибутку, а 11 банків показали збитки на 4,81 млрд грн.

    Найбільш збитковими стали («мінус»):

    • Укрексімбанк — 3,765 млрд грн
    • Промінвестбанк — 718,3 млн грн
    •  Правекс Банк — 170,7 млн грн
    • БТА Банк — 85,43 млн грн
    • Юнекс Банк — 32,6 млн грн
    • УБРР — 17,66 млн грн
    • Альпарі Банк – 6,24 млн грн
    •  Оксі Банк — 4,61 млн грн
    • АП Банк — 3,5 млн грн
    •  Банк «Траст-капітал» — 2,84 млн грн.
    Платоспроможні українські банки отримали чистого прибутку: в 2019 році — 59,634 млрд грн; в 2018 році — 21,7 млрд грн.

    До слова, Національний банк у 2021 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в 17 банках та 32 небанківських установах.

    До переліку банків та небанківських установ, де заплановані перевірки у 2021 році, увійшли 17 банків.

    Теги: Ощадбанк Національний банк банки Приватбанк НБУ
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