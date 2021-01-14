Нацбанк назвав найбільш прибуткові та збиткові банки

Топ-10 прибуткових банків залишив державний Укргазбанк

За підсумками січня – листопада 2020 року найприбутковішим банком знову став державний Приватбанк.

Про це йдеться в статистиці Нацбанку.

За даними НБУ, найприбутковішим знову став державний ПриватБанк, а найзбитковішим — державний Укрексімбанк.

За 11 місяців ПриватБанк отримав 25 млрд грн чистого прибутку, а Укрексімбанк — мінус 3,76 млрд грн.

Топ-10 прибуткових банків залишив державний Укргазбанк, чий результат (765,44 млн грн) не дав йому змоги посісти місце серед лідерів. Натомість його місце зайняв Сбербанк.

Топ-10 банків:

Приватбанк — 25,032 млрд грн

Ощадбанк — 4,846 млрд грн

Райффайзен Банк Аваль — 3,741 млрд грн

ПУМБ — 2,489 млрд грн

ОТП Банк — 1,973 млрд грн

Укрсиббанк — 1,243 млрд грн

Сітібанк — 1,218 млрд грн

Альфа-Банк — 949,6 млн грн

Сбербанк — 931,23 млн грн

Креді Агріколь Банк — 895,46 млн грн.

Загалом 62 з 73 діючих банків отримали 48,16 млрд грн прибутку, а 11 банків показали збитки на 4,81 млрд грн.

Найбільш збитковими стали («мінус»):

Укрексімбанк — 3,765 млрд грн

Промінвестбанк — 718,3 млн грн

Правекс Банк — 170,7 млн грн

БТА Банк — 85,43 млн грн

Юнекс Банк — 32,6 млн грн

УБРР — 17,66 млн грн

Альпарі Банк – 6,24 млн грн

Оксі Банк — 4,61 млн грн

АП Банк — 3,5 млн грн

Банк «Траст-капітал» — 2,84 млн грн.

Платоспроможні українські банки отримали чистого прибутку: в 2019 році — 59,634 млрд грн; в 2018 році — 21,7 млрд грн.

До слова, Національний банк у 2021 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в 17 банках та 32 небанківських установах.

До переліку банків та небанківських установ, де заплановані перевірки у 2021 році, увійшли 17 банків.