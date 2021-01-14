Нацбанк назвав найбільш прибуткові та збиткові банки
Топ-10 прибуткових банків залишив державний Укргазбанк
За підсумками січня – листопада 2020 року найприбутковішим банком знову став державний Приватбанк.
Про це йдеться в статистиці Нацбанку.
За даними НБУ, найприбутковішим знову став державний ПриватБанк, а найзбитковішим — державний Укрексімбанк.
За 11 місяців ПриватБанк отримав 25 млрд грн чистого прибутку, а Укрексімбанк — мінус 3,76 млрд грн.
Топ-10 прибуткових банків залишив державний Укргазбанк, чий результат (765,44 млн грн) не дав йому змоги посісти місце серед лідерів. Натомість його місце зайняв Сбербанк.
Топ-10 банків:
- Приватбанк — 25,032 млрд грн
- Ощадбанк — 4,846 млрд грн
- Райффайзен Банк Аваль — 3,741 млрд грн
- ПУМБ — 2,489 млрд грн
- ОТП Банк — 1,973 млрд грн
- Укрсиббанк — 1,243 млрд грн
- Сітібанк — 1,218 млрд грн
- Альфа-Банк — 949,6 млн грн
- Сбербанк — 931,23 млн грн
- Креді Агріколь Банк — 895,46 млн грн.
Найбільш збитковими стали («мінус»):
- Укрексімбанк — 3,765 млрд грн
- Промінвестбанк — 718,3 млн грн
- Правекс Банк — 170,7 млн грн
- БТА Банк — 85,43 млн грн
- Юнекс Банк — 32,6 млн грн
- УБРР — 17,66 млн грн
- Альпарі Банк – 6,24 млн грн
- Оксі Банк — 4,61 млн грн
- АП Банк — 3,5 млн грн
- Банк «Траст-капітал» — 2,84 млн грн.
До слова, Національний банк у 2021 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в 17 банках та 32 небанківських установах.
До переліку банків та небанківських установ, де заплановані перевірки у 2021 році, увійшли 17 банків.