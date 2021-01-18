Приватбанк знизив ставки за кредитами підприємцям

Минулого року кредитами Приватбанку скористались понад 25 тисяч підприємців

Із 1 січня до кінця лютого діятиме пільгова ставка кредитування за програмою фінансування підприємців «КУБ»

Державний Приватбанк з нового року знижує ставки кредитування для малого бізнесу та підприємців.

Як повідомив керівник Дирекції МСБ Приватбанку Євген Заіграєв, з 1 січня до кінця лютого діятиме пільгова ставка кредитування за програмою фінансування підприємців «КУБ». На цей період акційна ставка становить 1,4% на місяць від початкової суми кредиту за перші півроку та 1,2% на місяць за наступний термін користування кредитом.

Минулого року кредитами Приватбанку скористались понад 25 тисяч підприємців на загальну суму 8,8 млрд грн.

Заявку на отримання фінансування можна оформити тут.

Нагадаємо, що за даними дослідження банківського ринку компанії CBR Приватбанк вважають основним банком 70% підприємців та 45% юридичних осіб (за 2020-й рік ці показники збільшилися на +3,9% та +2,8% відповідно).

Також нещодавно Нацбанк назвав найбільш прибуткові та збиткові банки. За даними НБУ, найприбутковішим знову став державний ПриватБанк, а найзбитковішим — державний Укрексімбанк.

До слова, Національний банк у 2021 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в 17 банках та 32 небанківських установах.