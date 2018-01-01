Верховний суд США відхилив позов про посилення контролю за обігом зброї

Позов був спрямований на введене в Каліфорнії правило про 10-денний період очікування при купівлі зброї

Верховний суд США у вівторок відхилив позов проти введеного в Каліфорнії правила щодо 10-денного періоду очікування при купівлі зброї. Про це повідомляє «Голос Америки». «Рішення суду підкреслює його небажання включитися в суперечки щодо контролю над обігом зброї, які знову загострила низка епізодів з масовою



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Продаж зброї у США

Позов був спрямований на введене в Каліфорнії правило про 10-денний період очікування при купівлі зброї

Верховний суд США у вівторок відхилив позов проти введеного в Каліфорнії правила щодо 10-денного періоду очікування при купівлі зброї.

Про це повідомляє «Голос Америки».

«Рішення суду підкреслює його небажання включитися в суперечки щодо контролю над обігом зброї, які знову загострила низка епізодів з масовою стріляниною, в тому числі – нещодавня трагедія в школі у Флориді», - пише видання.

Судді також відмовилися розглянути іншу справу стосовно зброї, в якій Національна стрілецька асоціація спробувала оскаржити відмову Каліфорнії знизити мита на продаж зброї, виділивши частину цих коштів на боротьбу з нелегальною зброєю.

Організації, які виступають на захист права на зброю, і її власники, спробували оскаржити правило щощдо періоду очікування, наполягавши при цьому, що воно порушує їх право на володіння зброєю, гарантоване Другою поправкою до Конституції.

Позивачі вимагали скасування періоду очікування не для всіх, а тільки для тих громадян, які раніше вже володіли зброєю і вже пройшли перевірку біографії.

Нагадаємо, минулого тижня тисячі американців вийшли на протест у місті Форт-Лодердейл, штат Флорида (США), закликаючи владу посилити контроль за зброєю в країні.

20 лютого прес-секретар Білого дому повідомила, що президент США Дональд Трамп підтримує посилення контролю за обігом зброї в країні.

Як відомо, 4 лютого у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про щонайменше 20 постраждалих. Пізніше стало відомо, що загинули 17 людей.

Підозрюваний у нападі на учнів школи у Флориді з вогнепальною зброєю 19-річний Ніколас Круз зізнався у скоєному.