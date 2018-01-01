Верховний суд США відхилив позов про посилення контролю за обігом зброї
- Сьогодні, 06:39
-
Розсилка
Позов був спрямований на введене в Каліфорнії правило про 10-денний період очікування при купівлі зброї
Верховний суд США у вівторок відхилив позов проти введеного в Каліфорнії правила щодо 10-денного періоду очікування при купівлі зброї.
Про це повідомляє «Голос Америки».
«Рішення суду підкреслює його небажання включитися в суперечки щодо контролю над обігом зброї, які знову загострила низка епізодів з масовою стріляниною, в тому числі – нещодавня трагедія в школі у Флориді», - пише видання.
Судді також відмовилися розглянути іншу справу стосовно зброї, в якій Національна стрілецька асоціація спробувала оскаржити відмову Каліфорнії знизити мита на продаж зброї, виділивши частину цих коштів на боротьбу з нелегальною зброєю.
Організації, які виступають на захист права на зброю, і її власники, спробували оскаржити правило щощдо періоду очікування, наполягавши при цьому, що воно порушує їх право на володіння зброєю, гарантоване Другою поправкою до Конституції.
Позивачі вимагали скасування періоду очікування не для всіх, а тільки для тих громадян, які раніше вже володіли зброєю і вже пройшли перевірку біографії.
Нагадаємо, минулого тижня тисячі американців вийшли на протест у місті Форт-Лодердейл, штат Флорида (США), закликаючи владу посилити контроль за зброєю в країні.
20 лютого прес-секретар Білого дому повідомила, що президент США Дональд Трамп підтримує посилення контролю за обігом зброї в країні.
Як відомо, 4 лютого у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про щонайменше 20 постраждалих. Пізніше стало відомо, що загинули 17 людей.
Підозрюваний у нападі на учнів школи у Флориді з вогнепальною зброєю 19-річний Ніколас Круз зізнався у скоєному.