Американці, постраждалі під час стрілянини у Флориді, вийшли на протест

Після смерті 17 людей, громадяни США вийшли протестувати

Тисячі американців вийшли на протест у місті Форт-Лодердейл, штат Флорида (США), закликаючи владу посилити контроль за зброєю в країні. Про це повідомляє видання Associated Press. Люди вийшли на вулиці з плакатами «Зробіть що-небудь зараз», «Не дозволяйте моїм друзям померти». Нагадаємо, 14 лютого у школі міста



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Reuters

Після смерті 17 людей, громадяни США вийшли протестувати

Тисячі американців вийшли на протест у місті Форт-Лодердейл, штат Флорида (США), закликаючи владу посилити контроль за зброєю в країні. Про це повідомляє видання Associated Press.

Люди вийшли на вулиці з плакатами «Зробіть що-небудь зараз», «Не дозволяйте моїм друзям померти».

Нагадаємо, 14 лютого у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про щонайменше 20 постраждалих. Пізніше стало відомо, що загинули 17 людей.

Також, Трамп прокоментував стрілянину.

Пізніше повідомлялося, що підозрюваний у нападі на учнів школи у Флориді з вогнепальною зброєю 19-річний Ніколас Круз зізнався у скоєному.