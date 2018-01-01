Американці, постраждалі під час стрілянини у Флориді, вийшли на протест
- Сьогодні, 08:15
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Reuters
Після смерті 17 людей, громадяни США вийшли протестувати
Тисячі американців вийшли на протест у місті Форт-Лодердейл, штат Флорида (США), закликаючи владу посилити контроль за зброєю в країні. Про це повідомляє видання Associated Press.
Люди вийшли на вулиці з плакатами «Зробіть що-небудь зараз», «Не дозволяйте моїм друзям померти».
Нагадаємо, 14 лютого у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про щонайменше 20 постраждалих. Пізніше стало відомо, що загинули 17 людей.
Також, Трамп прокоментував стрілянину.
Пізніше повідомлялося, що підозрюваний у нападі на учнів школи у Флориді з вогнепальною зброєю 19-річний Ніколас Круз зізнався у скоєному.