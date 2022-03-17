«Ви сплачуєте Путіну $50 мільйонів». Порошенко звернувся до європейців

Порошенко наголосив, що Європа повинна перестати купувати у Путіна нафту й газ

Петро Порошенко в інтерв´ю французькому телеканалу LCI закликав припинити купувати нафту і газ у країни-агресора.

«Прошу вас, припиніть купувати у Путіна нафту й газ. Оскільки кожної години ви сплачуєте Путіну $50 мільйонів. $50 мільйонів. Кожної години. І ці гроші використовуються для того, щоб вбивати нас, українців. Це однозначно є неприйнятним», – наголосив Порошенко.

Він також закликав терміново надати Україні літаки, ще більше протиповітряної та протитанкової зброї.

«Коли ми говоримо про закриття неба над Україною, і якщо НАТО хоче зберігати свій нейтральний статус, це можливо. Деякі держави-учасниці НАТО мають бойові літаки, винищувачі, і вони нам потрібні. Інші держави-учасниці НАТО мають системи протиповітряної оборони С-300. І вони нам також потрібні саме зараз. Не за один тиждень. А саме зараз. З тим, щоб ми закрили небо і над Києвом, і над атомними електростанціями, і над Україною в цілому», – наголошує Порошенко.

«Нам також потрібні безпілотники, бойові дрони для боротьби з російськими військовими колонами. І вони потрібні нам вже. Ви маєте їх в наявності. І це той випадок, коли допомога може бути надана протягом лічених днів», – переконаний п’ятий Президент.

Нагадаємо, Порошенко в ефірі MSNBC закликав союзників відкривати другий фронт.

Також Петро Порошенко в інтерв´ю українським телеканалам зауважив, що об’єднання зусиль влади та державницької опозиції в Україні зруйнувало розрахунок Путіна на внутрішній розбрат.