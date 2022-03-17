Українська демократія стала несподіванкою для окупантів

Російська розвідка вкотре зганьбилася

Ще одна епічна тупь російських загарбників стосується мерів, голів громад і місцевих адміністрацій загарбаних міст.

У російському світі мер чи голова ради – це людина, яку призначили шляхом імітації «виборів» із заздалегідь відомим результатом, і це людина, яку всі бояться і слухаються, бо вона є намісником Путіна на землі. І при цьому часто ненавидять, але все одно слухаються.

Тому росіяни вважали, що якщо вбити чи викрасти мера українського міста і поставити на його місце будь-яку іншу людину, то цю людину всі теж будуть боятись і слухатись.

Навіть якщо це буде Стремоусов чи інший антропоморфний опариш.

У їхніх головах не вкладається й не може вкластися, що українці своїх мерів і депутатів обрали. На справжніх виборах, без фальсифікації, адмінресурсу і наказів згори. І обрали людей, яких справді поважають і яким довіряють.

А оскільки їхня геніальна розвідка читати не вміє, то з’ясувати, що безпрецедентна довіра до місцевих голів стала феноменом виборів 2020 року, вони не спромоглися.

І тепер такі: всмислі ви вийшли за вашого мера? Всмислі ви не хочете йти в поліцаї? Це нам що тепер, все життя на вулицях танки тримати, щоб ви слухалися?

Як там казав їх Задорнов? «Ну тупииииииє».

Джерело: блог Отара Довженка

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