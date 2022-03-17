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    Добровольці з Одеси «віджали» в окупантів танк

    Танк забрали між Херсоном та Миколаєвом - Добровольці з Одеси «віджали» в окупантів танк

    Танк забрали між Херсоном та Миколаєвом

    фото з відкритих джерел

    Бійцям вдалося захопити без бою ворожий танк, який вони викрали та передали ЗСУ

    Одеські добровольці викрали російський танк. Про це повідомив спікер Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

    За його словами, спецоперацію провів Одеський загін у складі Української добровольчої армії на Південнобузькому напрямку – між Херсоном та Миколаєвом. Зокрема, бійцям вдалося захопити без бою ворожий танк, який вони викрали та передали ЗСУ.

    «Десь в херсонсько-миколаївських степах віджали, а точніше забрали, тихо прийшли, тихо пішли та забрали танк», – розповів Братчук.

    Нагадаємо, російські окупанти шукають «українські патрони», щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь. Чергова перехоплена розмова СБУ показує, наскільки деморалізована і розбита армія загарбника.

    До слова, майже 14 тис. особового складу та 444 танки: бойові втрати ворога.

    Теги: росія окупанти ЗСУ Одеса армія війна Миколаївщина Херсонщина добровольці
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    Добровольці з Одеси «віджали» в окупантів танк