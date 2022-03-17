На Миколаївщині над житловими будинками збили крилату ракету (відео)

Ракета летіла на житловий сектор

На Миколаївщині над житловими будинками українські військові збили ворожу крилату ракету «Калібр». Відповідне відео оприлюднив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Збитий калібр над житловим сектором», – заявив Кім.

Кім наголосив, що російські загарбники відсунули лінію фронту. Орків кинуло їхнє ж командування. Дезорієнтовані вороги сидять у підвалах та будинках.

Нагадаємо, російські окупанти шукають «українські патрони», щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь. Чергова перехоплена розмова СБУ показує, наскільки деморалізована і розбита армія загарбника.

До слова, майже 14 тис. особового складу та 444 танки: бойові втрати ворога.