Вибори-2019: ЦВК зекономила 778 тис. грн на друку бюлетенів



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Виборчі бюлетені для голосування. Фото «Главком».

На другий тур президентський виборів було надруковано на 335 тис. бюлетенів, ніж планувалося

Центральна виборча комісія не використала 778,2 тис. грн із загального кошторису 166,36 млн грн, які призначалися на друк виборчих бюлетенів під час чергових президентських виборів у 2019 році.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

25 квітня ЦВК підписала додаткову угоду між державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів». Згідно з цим документом, для голосування у 1 турі виборів було надруковано 30 млн 463 тис. 272 бюлетенів. Це на 283 тис. 472 штуки більше, ніж планувалося із самого початку (30 млн 179 тис. 800 бюлетенів).

Водночас на 2 тур президентських виборів було виготовлено 29 млн 844 тис. 720 бюлетенів, що на 335 тис. штук менше, ніж передбачалося.

За даними держреєстру виборців, в Україні нараховується 35,5 млн громадян (разом з тимчасово окупованими територіями), які досягли необхідного віку для волевиявлення.

Загалом, участь у повторному голосуванні на чергових виборах президента України 21 квітня взяло 18,49 млн виборців.

Як повідомляв «Главком», за попередніми даними ЦВК (опрацьовано 100% електронних протоколів), Володимир Зеленський набрав на виборах 73,22% голосів, Петро Порошенко - 24,45%.

30 квітня Центральна виборча комісія проведе засідання, де оголосить результати виборів президента України.