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    Вибори: ЦВК витратить на друк бюлетенів 166 млн грн

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    Виборчі бюлетені. Фото з відкритих джерел - Вибори: ЦВК витратить на друк бюлетенів 166 млн грн
    Виборчі бюлетені. Фото з відкритих джерел

    Замовлення виконає державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів»

    Центральна виборча комісія 22 лютого опублікувала повідомлення про намір укласти договір з державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» на виготовлення виборчих бюлетенів для голосування за кандидатів на пост президента загальною вартістю 166,36 млн грн.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

    ЦВК обрала ДП шляхом переговорної процедури, зіславшись на закон про вибори президента України, яким передбачено, що виборчі бюлетені є документами суворої звітності та містять ступені захисту. Єдине підприємством, що володіє матеріально-технічною базою та виробничими потужностями, необхідними для виготовлення виборчих бюлетенів, є «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».

    Загалом, на друк бюлетенів для голосування на президентських виборах відводиться 16 календарних днів.

    Нагадаємо, що 8 лютого Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у президенти на виборах 2019. Таким чином, кандидатами на виборах були зареєстровані 44 кандидати в президенти.
    Крім того, 47 претендентам було відмовлено у реєстрації кандидатами у президенти.

    1 березня двоє кандидатів у президенти Андрій Садовий і Дмитро Гнап заявили, що знімаються з виборів на користь іншого кандидата Анатолія Гриценка.

     Читайте також:  
    Глава ЦВК Тетяна Сліпачук: Вже 25 тисяч виборців подали заяви про зміну місця голосування
    Календар виборів президента
    Детальніше про президентські вибори читайте тут
    ЦВК вибори Україна ProZorro
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