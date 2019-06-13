Вибори до Верховної Ради: Нацполіція вже отримала 30 заяв про підкуп виборців



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Розпочато два кримінальних провадження за фактами підкупу виборців в Луганській області

З початку виборчої кампанії до Верховної Ради в Національну поліцію надійшло 75 повідомлень про правопорушення, пов'язані з виборчим законодавством.

Про це 13 червня повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

«За 20 днів кампанії нами зареєстровано 75 заяв та повідомлень про злочини та події, пов’язані з виборчим процесом. У переважній більшості ці повідомлення стосувалися можливих фактів підкупу виборців – 30, та незаконної агітації – 25», – заявив глава Нацполіції Сергій Князєв.

Він зазначив, що найбільша кількість звернень надійшла до поліції Луганської області (20), Дніпропетровської (10) та Одеської (7) областей, а також до поліції міста Києва – 15 повідомлень.

За цими заявами розпочато два кримінальних провадження за фактами підкупу виборців в Луганській області. Крім цього, поліцейські склали два адміністративні протоколи за фактами виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації із порушенням законодавства.

Нагадаємо, за даними ЦВК, станом на 12 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 135 кандидатів у народні депутати України.

До слова, за результатами соцопитування, п’ять партій потрапляють в наступну Раду, «Сила і честь» на межі проходження.