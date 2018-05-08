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    Вибори на Донбасі відбудуться після миротворчої операції – Порошенко

    «Неможливо, щоб миротворча місія проходила одночасно із перебуванням російських військ»
    В умовах, коли на Донбасі щодня гинуть українці, Україна потребує миротворців ООН, а вибори можливі після повної імплементації миротворчої операції. Про це заявив президент України Петро Порошенко, передає прес-служба Глави держави. [READ_MORE] «Багато оглядачів думають, що ми тут в Україні маємо холодну війну. Я хочу
    • Сьогодні, 09:50
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    Миротворці ООН&nbsp;
    Миротворці ООН 

    «Неможливо, щоб миротворча місія проходила одночасно із перебуванням російських військ»

    В умовах, коли на Донбасі щодня гинуть українці, Україна потребує миротворців ООН, а вибори можливі після повної імплементації миротворчої операції. Про це заявив президент України Петро Порошенко, передає прес-служба Глави держави.

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    «Багато оглядачів думають, що ми тут в Україні маємо холодну війну. Я хочу розчарувати їх - це не холодна війна. Це - гаряча війна. І кожного дня в нас є загиблі мирні мешканці та українські солдати», - сказав президент в інтерв’ю CBS News.

    «І в цій ситуації, безумовно, нам потрібні миротворці», - наголосив Глава держави.

    За його словами, «вибори можливі після повної імплементації миротворчої операції».

    Він також підкреслив: «Неможливо, щоб миротворча місія проходила одночасно із перебуванням російських військ».

    «Це інструмент для того, щоб здійснювати тиск на РФ, щоб вона вивела війська з окупованої території», - також зауважив він.

    Глава держави зазначив, що представники армій країн - партнерів НАТО, всіх країн-членів НАТО вчаться новому досвіду українських Збройних сил.

    «Вони вчаться в нас найновішому досвіду гібридної війни проти Росії. А ми вчимося у них тактиці і стратегії стандартів НАТО. І це робить українську армію значно ефективнішою», - підкреслив Порошенко.

     

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