Вибори на Донбасі відбудуться після миротворчої операції – Порошенко

«Неможливо, щоб миротворча місія проходила одночасно із перебуванням російських військ»

В умовах, коли на Донбасі щодня гинуть українці, Україна потребує миротворців ООН, а вибори можливі після повної імплементації миротворчої операції. Про це заявив президент України Петро Порошенко, передає прес-служба Глави держави. [READ_MORE] «Багато оглядачів думають, що ми тут в Україні маємо холодну війну. Я хочу



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Миротворці ООН

«Неможливо, щоб миротворча місія проходила одночасно із перебуванням російських військ»

В умовах, коли на Донбасі щодня гинуть українці, Україна потребує миротворців ООН, а вибори можливі після повної імплементації миротворчої операції. Про це заявив президент України Петро Порошенко, передає прес-служба Глави держави.

«Багато оглядачів думають, що ми тут в Україні маємо холодну війну. Я хочу розчарувати їх - це не холодна війна. Це - гаряча війна. І кожного дня в нас є загиблі мирні мешканці та українські солдати», - сказав президент в інтерв’ю CBS News.

«І в цій ситуації, безумовно, нам потрібні миротворці», - наголосив Глава держави.

За його словами, «вибори можливі після повної імплементації миротворчої операції».

Він також підкреслив: «Неможливо, щоб миротворча місія проходила одночасно із перебуванням російських військ».

«Це інструмент для того, щоб здійснювати тиск на РФ, щоб вона вивела війська з окупованої території», - також зауважив він.

Глава держави зазначив, що представники армій країн - партнерів НАТО, всіх країн-членів НАТО вчаться новому досвіду українських Збройних сил.

«Вони вчаться в нас найновішому досвіду гібридної війни проти Росії. А ми вчимося у них тактиці і стратегії стандартів НАТО. І це робить українську армію значно ефективнішою», - підкреслив Порошенко.